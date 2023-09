Papá impidió que persona transgénero entrara al mismo baño que su hija: se armó un debate

Persona transgénero y padre de familia tuvieron un 'encontrón' en pleno baño público.

Un video se ha vuelto bastante popular por estos días en redes sociales. En él se logra ver al papá de una nena, muy indignado y enojado tras ver la intención de una persona transgénero de ingresar al mismo baño en el que la niña se encontraba.

El hombre lejos de querer pasar desapercibida la situación, decidió reclamarle y exigirle que entrara a otro baño y no en el que estaba su pequeña hija. Aunque algunas personas le hallan la razón, otros internautas han señalado que se trata de un claro caso de discriminación para nada justificable.

Se ha desatado todo un debate al rededor del clip, pues ha generado controversias entre quienes creen que hizo lo correcto y que solo estaba velando por la seguridad de la menor y los que piensan que no es necesario actuar de la manera en la que lo hizo.

Según se ve en el metraje, el padre se opuso e impidió el acceso, argumentando que la persona debía usar el baño que correspondía con su género asignado al nacer y no al cual se dirigía.

El sujeto con una evidente autoridad le dijo que no lo iba dejar ingresar porque "es un hombre", "Mi hija me dijo que iba al baño y ningún hombre necesita estar allí, ¿me entiendes? Eres un hombre, actúa como hombre". Tras esto, la persona transgénero le respondió también hastiado, "No soy un hombre", elevando también su tono de voz como defensiva.

Ante esto, el acudiente de la infante le alegó, "Eres un hombre, tienes miedo como hombre. Eres un hombre, actúa como hombre".

"¿Por qué actúas de esa manera? Soy un hombre y tú también lo eres", añadió rápidamente. Ante esto, la persona transgénero volvió a responder: "No, no lo soy".

Finalmente, el video acaba allí. No se conoce al fin y al cabo cómo terminó la situación; sin embargo, el tema ha revolcado a la comunidad en general.

Un padre impide a una persona transgénero entrar al mismo baño donde se encontraba su hija: pic.twitter.com/19p5KDJtoP — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 7, 2023

