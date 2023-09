En el momento menos esperado, un joven descubrió que podía tener cáncer.

Nicholas, de 38 años, se dio cuenta de un lunar extraño en su cuello gracias a su barbero. Preocupado, decidió consultar a un médico después de la recomendación de su peluquero.

Tras tener una reflexiva conversación con el profesional del cabello, el hombre se trasladó hasta un hospital del Magdalena para ser valorado. Allí, según han revelado algunos medios, el médico le dio un diagnóstico positivo y le dijo que no se preocupara. Sin embargo, como si de un mal presentimiento se tratara, el joven no se quedó con ese diagnóstico inicial y se movilizó hasta otra clínica, esta vez, especializada en dermatología. Luego de varios exámenes confirmó que tenía un tipo de cáncer de piel llamado melanoma nodular. Lo que hizo la situación aún más grave fue que el melanoma se había propagado a sus ganglios linfáticos y él no tenía ni idea.

Por su lado, el equipo médico se atrevió a informarle a su paciente, que debido al grado avanzado de su enfermedad, no tendría más de seis meses de vida. Sin embargo, muchas personas le han enviado mensajes de ánimo a través de redes sociales, donde le recuerdan a este samario, que la vida de cada quién va hasta donde Dios lo permita, esto le dijeron:

"Dios todo lo puede ,Si tuvieras fe como un grano de mostaza y lo crees en tu corazón ,El hace maravillas", "Para Dios no hay nada imposible su palabra dice clama a mi y yo te responderé y te mostraré cosa grande y oculta que tú no conoces cristo te ama barón lo que es imposible para el hombre para Dios es todo posible", "Muchas Bendiciones para todos yo soy Colombiana y vivo en Bilbao España soy paciente de cáncer de útero no me pueden operar porque está en 4etapa para los médicos yo me aferre al que todo lo pude y el hizo la obra en mi vida ya soy sana por él poder de Dios Amén Amén Gloria a Dios", "Solamente Dios sabe el tiempo que nos queda por vivir, solo le digo que tenga fe y nunca pierda la Esperanza porque para Dios no hay nada imposible y puedo dar testimonio de ello", estos y otros comentarios se leen en redes sociales.

Este triste caso, permite reconocer la importancia de prestar atención a cada uno de los comportamientos inusuales del cuerpo y acudir al médico para realizar los respectivos análisis y así descartar o actuar a tiempo.

