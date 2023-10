Amparo Grisales se lanzó contra político, “es un demente peligroso”

Amparo Grisales lanzó duras críticas al candidato a la presidencia de Argentina, Javier Milei, debido a sus posturas políticas, afirmando que representa un peligro para el país sudamericano.

El comentario sobre el político lo hizo en su cuenta de Twitter y provocó diversas reacciones. Algunos argumentaron que la "Diva de la televisión colombiana" no tiene conocimiento suficiente sobre lo que está hablando y las ideas del político de derecha, mientras que otros respaldaron su posición.

"No entiendo cómo los argentinos pueden votar por un individuo tan desagradable. ¿No se dan cuenta al verlo y escucharlo de que es un demente peligroso? Y con poder... ni quiero imaginármelo. Misógino, narcisista y sin escrúpulos. No soy argentina, pero amo ese hermoso país. Que Dios los bendiga y los libre de ese mal".

Algunos comentarios señalaron que en Colombia también se eligió un cambio representado por Gustavo Petro un país de derecha, y que Argentina necesita cambiar de los gobiernos tradicionalmente de izquierda debido a la grave crisis económica que atraviesa, con una inflación del 80,2% para este 2023.

Ante los diversos comentarios donde la insultaron: "No soy de izquierda ni ignorante. Observo la calidad de los seres humanos, algo que usted parece no tener debido a su forma de expresarse y su falta de respeto. Tampoco soy parte de la farándula criolla, pedazo de misógino. Soy una artista con mucho talento".

Además, añadió: "Las abejas no pierden el tiempo tratando de explicar a las moscas por qué la miel es mejor que la basura. Que tengan un dulce fin de semana".

