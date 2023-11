Hermoso perrito enternece las redes sociales.

En TikTok se hizo viral un vídeo acerca de la tierna reacción de un perrito durante su visita a la veterinaria, aunque no pareciera, nuestras mascotas generan todo tipo de reacciones acerca de lo que les gusta o no.

Puede leer: Emotivo adiós: joven graba el último día vida de su querido perrito

En este caso, las expresiones del animal provocaron sensibilidad entre los internautas, pues se ve claramente el temor del canino, aún más en un examen de sangre. En las imágenes se ve cómo la médica le levanta una de las patas para insertarle la aguja al perrito y así extraer algo de sangre para comprobar su estado de salud.

El curioso clip fue compartido por la cuenta @petsdog1903, dedicada a la publicación de contenido para mascotas, y allí se ve la mirada de “auxilio” del canino, mientras miraba a la cámara que lo grababa. Cabe decir que su dueño lo agarraba firmemente, pero el animal no hacía resistencia.

Lea acá: Perro estuvo dos días afuera de un hospital esperando a su dueño, ¡verdadero amor!

“Si no miro, no duele”, “Lo siento, sí me reí, su carita es un poema al susto”, “En ese momento, Firu se dio cuenta de que el amor también tiene dolor”, “No lo juzgo porque yo soy igual”, son algunos de los comentarios que se escribieron en el vídeo que ya tiene miles de reproducciones.

¿Por qué los perritos le temen a los veterinarios?

El miedo de los perros hacia los veterinarios puede deberse a varias razones: