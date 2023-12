¿Es más saludable el chicharrón que las verduras? Médicos aclaran cuál es mejor

Dos médicos especializados en nutrición responden ante esta cuestión y debaten sus puntos de vista.

Después de la pandemia del Covid 19 en el año 2020, los hábitos de salud, entre ellos la alimentación, empezaron a cambiar en muchas personas alrededor del mundo. Colombia no fue ajena a ello y varios incursionaron en diferentes dietas, tales como ayuno intermitente o cetogénica.

Uno de los mayores promotores de este último concepto, es el doctor Jorge Bayter, quien tiene su propio canal de Youtube, cuenta en TikTok y programa de nutrición en el que instruye a comer a base de grasa animal. Es así como ha promovido la idea de que el chicharrón de cerdo es mucho mejor que las verduras, ingredientes que por años han representado la base de una buena alimentación saludable.

El pasado jueves 14 de diciembre, la emisora La W invitó tanto a Bayter como a un médico distinto a él, el doctor Patricio López para discernir acerca de esta nueva forma de comer. El debate pasó de castaño oscuro, pues no había puntos en común entre los profesionales de la salud; además López llamó a Bayter “charlatan”.

¿Qué es más saludable el chicharrón o las verduras?

Si bien, la dieta ‘keto’ induce a una alimentación completa con proteínas, verduras, leguminosas, nueces, lácteos, entre otros, para disminuir el peso y el chicharrón hace parte de ella, no se puede afirmar que es mejor solo que una taza de ensalada. Así lo aseguró el doctor Patricio López, basándose en un estudio publicado en el European Physical Journal.

Es decir, no hay evidencia cintifica que demuestre dicha afirmación.

Por otro lado, durante la entrevista con La W, Bayter dejó claro que a quien se le recomiende comer solo proteína, le podría ir mejor que a quien come todo tipo de comida, así sea balanceada. El médico – influencer afirma que su experiencia en el área cardiovascular le dan la razón.

"Si yo reconozco que estoy enfermo y quiero sanarme, le digo a la gente porque no un año decidimos dejar de consumir carbohidratos, entre ellos la fruta que no tienen las vitaminas y minerales que yo quiero y cuando esté sano decido incluir algunos alimentos (...) mejor nos concentramos en comer lo que nos sana que es la proteína, vegetales y van a ver que vamos a tener menos enfermos, yo no estoy aquí para que la gente me crea, estoy aquí para que se salve", indicó Bayter.

Finalmente, en lo que sí concuerdan ambos invitados, es que la principal causa de afecciones metabólicas es el consumo excesivo de carbohidratos procesados y de azúcar.