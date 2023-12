Joven gana $34 millones trabajando 2 horas al día y reveló cuál es su secreto

¿Es posible ganar tanto? Esta joven demuestra que sí.

En tiempos de incertidumbre, la historia de Shannon Smith se erige como un faro de inspiración. Después de perder su trabajo como mesera durante la pandemia, esta joven emprendedora construyó su propio camino hacia el éxito, descubriendo un 'secreto' que le permite ganar 34 millones de pesos colombianos al mes trabajando solo 2 horas al día desde la comodidad de su hogar.

La travesía de Shannon comenzó cuando la pandemia la dejó desempleada. Con determinación y visión, decidió convertir la adversidad en oportunidad. Su sueño de construir un negocio propio la llevó a la creación de programas de acondicionamiento físico de 90 días, fusionando su pasión por el fitness con el emprendimiento.

Aunque obtenía ingresos significativos, Shannon encontró que la gestión del negocio de fitness era intensiva. Optó por cambiar de rumbo, ingresando al mundo del marketing de afiliados. Esta estrategia consiste en vender productos virtuales en diversas plataformas y ganar comisiones por cada venta.

La joven se sumergió completamente en este nuevo modelo de negocio, convencida de su potencial.

Su ascenso en el marketing de afiliados

Shannon utilizó sus habilidades en las redes sociales para explicar el marketing de afiliados y compartir su experiencia. A través de videos informativos, brindó a sus seguidores una visión clara de este modelo, promocionando productos y herramientas relacionadas. Su enfoque auténtico y educativo atrajo a una audiencia comprometida.

Lo que comenzó como una transición escéptica se convirtió en una realidad transformadora para Shannon. "Si me dijeras hace un año que podía hacer lo que amo, crear contenido útil directamente desde mi teléfono y trabajar solo dos horas al día, me habría reído", compartió Shannon en una entrevista con 'CNBC Make It'.

Hoy, Shannon Smith reside en Nueva York, disfrutando de una vida tranquila y exitosa. Su historia destaca la capacidad de adaptación, la resiliencia y el poder del marketing de afiliados para cambiar vidas.

La joven emprendedora demuestra que el camino hacia el éxito puede tomar giros inesperados, y a veces, solo se necesitan dos horas diarias para alcanzar los sueños.