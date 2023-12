Mujer revela experiencia después de estar 40 minutos muerta: esto fue lo que vio

La mujer entró a reanimación y vio cosas extrañas.

Kirsty Bortoft vivió una experiencia extraordinaria en enero de 2021, cuando una descompensación la llevó al borde de la muerte. Su prometido la encontró inconsciente y la llevó de urgencia al hospital, donde estuvo clínicamente muerta durante 40 minutos. Al despertar, compartió una sorprendente narrativa que se volvió viral.

La historia se centra en Kirsty Bortoft, una mujer que tuvo una descompensación hace tres años, lo cual la llevó de urgencia a un hospital. Allí duró 40 minutos clínicamente muerta.

Su prometido la encontró inconsciente y trató desesperadamente salvarla. Después de estar esos minutos ida, la mujer contó su experiencia y el sorprendente relato se hizo viral.

"Tuve una descarga de información", reveló Kirsty en una conversación con el medio The Sun. Todos pensaban que había fallecido, pero después de media hora, se logró reanimar. La mujer contó que de un momento a otro se vio “sin vida” sobre el sofá, lo raro es que sentía figuras geométricas sobre su piel, dejó de sentir respiración y cayó.

Tras ser diagnosticada con 6% de probabilidades de vivir a causa de un infarto y su familia en medio de la total angustia, Kirty vivía una experiencia de otro mundo.

De acuerdo al testimonio, un amigo psíquico se comunicó con ella y "dijo que mi espíritu estaba en su salón y que yo le estaba pidiendo que escribiera una carta para mi papá y mis hijos". Este la motivó a seguir viviendo, pese a que su cuerpo estaba débil.

"Me di cuenta de que no te mueres, solo tu cuerpo sigue adelante. Mi misión aquí todavía no ha terminado". Concluyó.