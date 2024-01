En las últimas horas, ha surgido una creciente difusión de un incidente en el que un individuo llegó a la residencia de su exesposa con la intención de prenderse fuego. Una cámara de seguridad ubicada en las proximidades capturó el momento en que el ahora fallecido tocó la puerta. Al no recibir respuesta, decidió provocar un incendio.

La víctima, identificada como Sunil Lohani, de 35 años de edad, discurtió con su esposa por separarse y casarse de nuevo. Medios locales informaron: “Sunil era el cuarto esposo de la mujer, quien no pudo contener ante los celos y decidió quitarse la vida frente a la casa de su ex”.



Algunos comentaron que, "Tantas formas de m*rir y elige, yo creo, que la más dolorosa. Gente sin cerebro”, “La autoestima en el suelo causa que las personas cometan estupideces”, “Supervivencia del más apto” o “Por lo menos no la lastimó a ella como la mayoría de esos casos”.

Un hombre en la India toca la puerta de la casa de su ex y luego se prende fuego, tras no aceptar la ruptura con su ex esposa. 😟😮 pic.twitter.com/tsfNYkr8W8