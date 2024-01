¡Insólito! Organizó un baby shower junto a las cinco mujeres que embarazó al mismo tiempo

Un increíble caso de paternidad tiene encendidas las redes sociales.

La impactante historia de un hombre que embarazó a cinco mujeres al mismo tiempo ha dejado a muchos usuarios atónitos. En lugar de ocultar la infidelidad, decidió enfrentar la situación y presentar a las mujeres entre sí.

Sorprendentemente, las convirtió en amigas y organizó un baby shower conjunto para celebrar la próxima llegada de los cinco bebés. Lizzy Ashleigh, una de las mujeres embarazadas, compartió el caso en TikTok con el video titulado 'Cuando el papá de tu hijo embarazó a otras cuatro mujeres al mismo tiempo', que se volvió viral con más de 10 millones de visualizaciones.



En las imágenes, Ashleigh reveló la celebración del baby shower grupal y destacó que las cinco mujeres ahora se consideran 'esposas hermanas'. En otro video, Ashleigh compartió detalles sobre la organización del evento, destacando la fuerte conexión entre las mujeres y su compromiso mutuo de apoyo durante esta etapa única.

En las diferentes plataformas del internet, muchas personas han reaccionado ante esta extraña situación que parece sacada de una película de comedia. Algunos creen que se trata de una historia de mentiras, otros sí la consideran real, pero descabellada. "Uno no puede con una y va a embarazar a cinco, no puedo creerlo", "no entiendo cómo ellas pueden compartir al mismo hombre luego de todo esto", son algunos de los comentarios que se leen.