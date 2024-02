A media hora de casarse, mujer se acuesta con el tío de su novio: así fueron descubiertos

El relato fue compartido por una de las asistentes de la boda.

Increíble pero cierto. Así se ha descrito la historia de una mujer que supuestamente mantuvo relaciones sexuales con el tío de su novio, justo 30 minutos antes de dirigirse al altar. Este relato fue compartido por una de las damas de honor en la plataforma digital Reddit, en la sección de "Bridezillas".

"La boda fue cancelada y las cosas se pusieron muy caóticas", expresó la amiga de la novia, quien describió el drama que experimentaron los invitados al evento. La cancelación del matrimonio ocurrió rápidamente después de que se descubriera la traición hacia su novio.

Dana, de 29 años, estaba programada para casarse con su novio de la secundaria, Josh, de 32 años. Según informa el NY Post, la mañana de la boda, Dana aparentemente estaba tensa y ansiosa, reprendiendo a quienes la rodeaban mientras se preparaba para decir "Sí, quiero". “En general, tomé el camino fácil y decidí trabajar fuera de la suite nupcial, revisando las flores y asegurando que la comida estuviera bien. Básicamente, cualquier excusa para no estar cerca de la novia”, contó la dama de honor, quien aseguró que no era tan cercana a la novia como en la universidad. “Dana estaba haciendo un ‘rapidín’ con el tío de Josh en la habitación. Josh los atrapó”, dijo la otra dama de honor, mientras la otra mujer se quedó observándola con la boca abierta. ”Ella me dijo que corriera y que estaba tratando de sacar a la mayor cantidad de personas antes de que las cosas explotaran”, contó.

La mujer relató en la red social que recogió sus cosas y abandonó el lugar. Tanto el novio como su propio padre se mostraron incrédulos y desorientados ante el comportamiento de Dana. Según se dijo, el padre de Dana la llamó "pedazo de mierda".

No obstante, según la dama de honor, la novia infiel aparentemente no se avergonzó de la situación. Varios días después, llamó a todas sus damas de honor para preguntarles si podían ayudarla a pagar colectivamente una tarifa de cancelación de $ 5,000 por el lugar.

La usuaria de Reddit reveló que el tío con quien Dana se había acostado era el hermano de la madre de Josh. "Tiene 55 años", declaró la dama de honor. También descubrió que el detalle más repugnante es que el tío conocía a Dana desde que era una adolescente.