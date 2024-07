Curas desatan controversia por polémico video de TikTok

Los sacerdotes de Bucaramanga se unieron a una tendencia viral en TikTok, generando controversia debido a un curioso letrero que aparece en el video. Esta situación ha generado opiniones encontradas entre los usuarios.



En Bucaramanga, dos sacerdotes han causado sensación en las redes sociales con un video creativo y polémico en TikTok. En el clip, el reverendo Julián Carreño y su colega, ambos dedicados a la labor pastoral en la ciudad, se suman a un popular trend de TikTok donde las personas muestran cartulinas con mensajes humorísticos antes de revelar su verdadero propósito. En esta ocasión, uno de los sacerdotes sostiene un letrero que dice “estamos buscando...” mientras que el otro muestra uno que ha generado controversia: “viejas buenas para el padre”.

El video continúa con el sacerdote dejando caer este cartel para luego mostrar uno nuevo que aclara la verdadera intención del mensaje: “seguidores de Cristo”. Esta técnica, común en la plataforma para captar la atención antes de transmitir un mensaje más serio o importante, ha sido empleada de manera inusual por diferentes personas para promover la búsqueda de empleo, contratar trabajadores o satisfacer necesidades empresariales.

El Reverendo Julián Carreño, reconocido por su labor como sacerdote y exorcista ordenado por la Iglesia Católica, también se dedica a la sanación y la liberación de prácticas oscuras en su ciudad. En plataformas como TikTok e Instagram, crea contenido variado que incluye mensajes bíblicos y promueve la oración entre sus seguidores.

El uso de redes sociales para difundir mensajes religiosos y de apoyo social ha generado tanto apoyo como críticas entre los usuarios. Se destaca la singularidad y la innovación en la forma en que comunica mensajes tradicionales desde la iglesia local.

Comentarios como “Es la primera vez que veo sacerdotes con buen humor”, “Dicen que Dios no dijo eso porque no había teléfonos en su tiempo, pero estoy segura de que aún así no habría hecho un chiste tan irrespetuoso, considerando que los sacerdotes son representación de Dios, ese ‘humor’ está fuera de lugar”, y “¿Qué onda con la gente que se ofende? Claramente es una broma”, reflejan la diversidad de opiniones entre los seguidores del reverendo en sus publicaciones.

Vanguardia contactó a los sacerdotes para conocer sus declaraciones sobre el tema, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.