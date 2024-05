Estudiantes piden más educación sobre el cambio climático

Inside Climate News (mayo 10/ 2024) informo: “Mientras el clima extremo azota a las escuelas, los estudiantes presionan para obtener más educación sobre el cambio climático”.

“En Estados Unidos y en todo el mundo, el impacto del cambio climático en la educación primaria es cada vez más difícil de ignorar, tanto dentro como fuera del aula”. “Mientras el calor y las inundaciones amenazan el entorno físico, surgen debates pedagógicos (y políticos) sobre cómo y qué enseñar a los estudiantes sobre el rápido calentamiento de su planeta”. “Los impactos climáticos extremos están afectando a todas las escuelas públicas”.

Por ejemplo, en la ciudad de San Diego (California) Fox San Diego informó (enero 23/2024): “Varias carreteras y escuelas de San Diego permanecen cerradas después de que las fuertes lluvias provocaron inundaciones generalizadas en todo el condado. Cientos de personas fueron rescatadas de sus casas inundadas en Beta Street.

Inside Climate News: “En Estados Unidos los estudiantes están solicitando aprender más sobre el origen de los impactos climáticos que afectan a sus escuelas. Pero sus esfuerzos no siempre han encontrado apoyo. En febrero, decenas de estudiantes de secundaria y universitarios asistieron a una audiencia en el Capitolio de Minnesota en St. Paul para promover un proyecto de ley que requeriría que las escuelas integraran el cambio climático en sus planes de estudio. Sin embargo, el proyecto de ley no avanzó, similar a uno que los estudiantes de secundaria de New Hampshire defendían en marzo y que ahora está estancado indefinidamente”. “Sin embargo, otros estados han adoptado planes de estudio sobre cambio climático en las escuelas públicas. En 2020, Nueva Jersey se convirtió en el primer estado en exigir la enseñanza del cambio climático en todos los grados y en todas las materias, desde la clase de arte hasta la educación física”.

Además, se ha señalado que estos fenómenos y otros están asociados a la llamada ‘ecoansiedad’ o ‘ansiedad climática’. La Comisión de Salud Mental de Canadá (abril 21/2023) señaló: “El entorno natural está cambiando y la gente está preocupada por lo que esto significa para el futuro. Esa preocupación, que se está volviendo cada vez más grave y causa angustia y disfunción, se llama ‘ecoansiedad’. La Asociación Estadounidense de Psicología ha definido la ‘ecoansiedad’ (también conocida como ‘ansiedad climática’) como “un miedo crónico a la catástrofe ambiental”. “Este miedo puede surgir de la experiencia directa de fenómenos meteorológicos extremos y cambios ambientales (por ejemplo, inundaciones, incendios forestales, huracanes, sequías) o de la exposición a información sobre el cambio climático a través de los medios de comunicación y otras fuentes”.

Sería interesante que las autoridades educativas en Colombia informaran si estos temas se han incluido en los programas adelantados en escuelas y colegios.