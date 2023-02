Teletrabajo y virtualidad: ¿futuro de la Rama Judicial?

Con la llegada de la pandemia las audiencias se volvieron virtuales. Ventajas o desventajas a la hora de impartir justicia. Expertos hablan sobre el tema a raíz de la ley 2213 de 2022.



Con la llegada del Coronavirus al mundo, muchas cosas cambiaron no solo en el área de la salud, las clase que se volvieron virtuales y muchas empresas también se transformaron a la virtualidad, y para el tema que nos ocupa, la virtualidad o teletrabajo, no es una excepción en la Rama Judicial.

“La ley 2213 de 2022 dice que la justicia es virtual, que fue víctima de un proceso de todo un año de debates y consensos”, pero como antesala a esta ley se tiene el Decreto 806 de 2020, que dio luz verde para avanzar en la realización de audiencias virtuales por la crisis sanitaria de la pandemia, y es así como se pasó de celebrar 25 mil audiencias presenciales al año, a celebrar 200 mil audiencias en diferentes juzgados y tribunales.

Además, desde el pasado 11 de enero, entró en vigencia el Acuerdo PCSJA 22-12024, que estableció y reguló el teletrabajo para la Rama Judicial como alternativa para que los servidores judiciales desempeñen sus funciones mediante tecnologías de la información.

Y, desde el Colegio de Abogados se tienen cifras en las que se indica que gracias a la celebración de audiencias virtuales por el solo pago de los servicios públicos en los Juzgados de Paloquemao, la administración se ha ahorrado un monto cercano a los $500 millones mensuales. Por ejemplo, en 2020 los costos por consumo de servicios públicos en Paloquemao fueron de $517.880.527, mientras que en 2021 se redujo esta cifra a $259.612.727.

Otro aspecto relevante de las audiencias virtuales, es que en casos tan sonados como la escabrosa historia de Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández, asesinados por Yhonier Leal, quien aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, llamó la atención el impacto que tuvieron las audiencias alrededor del caso que, empezaron en diligencias privadas para legalizar los allanamientos realizados por la Fiscalía en los bienes de Mauricio Leal, pero que desde la etapa de imputación fue pública por todas las plataformas virtuales.

Se estima que la audiencia, en la que el fiscal Mario Andrés Burgos fue exponiendo el paso a paso del doble homicidio de Yhonier contra su hermano y su mamá tuvo al menos 200.000 personas conectadas en diferentes plataformas.

Ante esta iniciativa de que la Rama Judicial siga en teletrabajo y la virtualidad expertos consideran que hay muchos puntos favorables a la hora de impartir justicia.

David Murillo, docente de la Universidad Libre, explica que el teletrabajo contribuye sin duda al quehacer de la Administración de Justicia y permite que los funcionarios estén un poco más cómodos en su casa y esto mejora su calidad de vida, adicionalmente, porque las condiciones locativas en que la gran parte de funcionarios de la Rama Judicial laboran no son las más profesionales ni son las más cómodas.

Asegura Murillo que entre las ventajas que se pueden obtener con este tipo de modalidad, es que primero desde el contexto general la Administración de Justicia, puede ser un poco más eficiente en el sentido que los trabajadores van a estar un poco más descansados, el tiempo de desplazamiento podrán, pues usarlo para precisamente descansar y disfrutar con su familia; y esto les permitirá tener mayores niveles de concentración, una mayor eficiencia puesto que el trabajador de la Rama Judicial va a conectarse a la hora precisa y no va a tener que desgastar minutos ni valiosas horas en tiempos de desplazamiento.

Sobre la virtualidad el abogado Diego Plazas, explica que “para nosotros es una oportunidad increíble para ejercer en cualquier lugar del país sin necesidad de estar presente físicamente en dicha ciudad, pero si trasladamos esta oportunidad a los clientes o usuarios, vamos a evidenciar una mayor incidencia de participación en audiencias, disminución de gastos económicos en traslados a juzgados, tiempo de desplazamiento, inclusive disminución de ansiedad al enfrentar escenarios nuevos, como confrontar a un agresor”.

Por su parte, Paola Suárez, docente de la Universidad de La Salle, considera de suma importancia este tipo de iniciativas porque un servicio tan esencial como el de la justicia, no solamente se está posibilitando a que el usuario no se tenga que desplazar grandes distancias, sino que desde el lugar en donde se encuentra puede hacer un uso y un acceso eficiente al mismo.

Además, precisa Suárez, se necesita pensarse en unos esquemas muy claros de cómo se van a implementar, porque si no se tiene las herramientas necesarias podría generar traumatismos y creo yo que en eso los funcionarios judiciales desde diferentes estamentos como en los sindicatos de la Rama Judicial y desde los colegios de abogados incluso, ya han encendido las alarmas sobre el tema.

Los juicios orales

El abogado Fabio Humar asegura que si se mantiene la virtualidad, se disminuyen los costos de la Administración de Justicia, se genera un mayor acceso a la misma por parte de los ciudadanos y se termina democratizando la labor de los jueces.

No obstante, advierte que en la única etapa procesal en la que es importante que se realice la diligencia de forma presencial, es el juicio oral, para blindar la práctica de las pruebas y de los interrogatorios de los testigos, que son determinantes a la hora de que los jueces emitan un fallo de sentencia.

“En el juicio oral la apreciación de la forma en la que responde el testigo es importante. Si hay una persona que se está interrogando, para el juez es primordial determinar si la persona se pone nerviosa, analizar su actitud y que no haya alguien ayudando al testigo… No obstante, estas audiencias no se dan con tanta frecuencia, no todos los procesos llegan a juicio”, asegura.

La conectividad

Paola Suárez, docente de la Universidad de La Salle, explica que un asunto que es importantísimo pensarse es el tema de la conectividad, uno no puede desconocer que las condiciones de conectividad en el país no son las mismas, y entonces si bien es cierto este tipo de modalidades buscan mayor acceso porque no obligan a los usuarios ni jueces a estos desplazamientos para acceder al sistema de justicia, pero si no tenemos unos mecanismos de conectividad, pues difícilmente estas personas van a poder acceder a estos servicios de Justicia.

De acuerdo con Suárez, estas nuevas modalidades de trabajo, que surgieron con la contingencia de la pandemia, vinieron para quedarse y modificar las formas en que tradicionalmente se habían estado viendo los vínculos laborales, las formas en las que se trabajaban y las formas en como los usuarios accedían a los servicios.

Los cambios en el mundo y los cambios en las formas de trabajo nos dicen que así es la forma como se va a trabajar de aquí en adelante, pero también hay que pensar en las garantías.

Dato

- Desde el 11 de enero, entró en vigencia el Acuerdo PCSJA 22-12024, que estableció y reguló el teletrabajo para la Rama Judicial como alternativa para que los servidores judiciales desempeñen sus funciones mediante tecnologías de la información.

- “Si bien las audiencias virtuales se vuelven un recurso práctico para la justicia, es importante que se avance en el aumento del recurso humano de la Rama Judicial”, aseguran los expertos.

