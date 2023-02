Habitante de calle dejó fascinados a todos con sorprendentes trucos de magia, ¡un talento oculto!

El hombre, que vive en condición de calle, guarda un impresionante talento con la magia, digno de presenciar.

En Colombia hay mucho talento, no obstante, muchas veces se queda oculto por falta de oportunidades. Cuántos niños con potencial para futbolistas estarán escondidos en los barrios más pobres. Cuántos genios en matemáticas o física no habrá pertenecientes a familias de bajos recursos que no pueden darles una buena educación. Es una realidad muy triste.

Sin embargo, con la llegada de las redes sociales, gracias a su potencia y alcance, el mundo ha podido ver ese talento que permanecía en las sombras y que ahora brilla. Un claro ejemplo de esto es el famoso cantante canadiense Justin Bieber, quien pertenecía a una familia de clase media y, gracias a YouTube, se convirtió en un fenómeno mundial.

Ahora, con la plataforma TikTok, se viralizó el talento de un habitante de calle que tiene magia en sus manos.

Es mago y muy talentoso

A través de la cuenta @stylacho_, se compartió el momento en que un hombre en condición de calle sorprende a dos personas con sus trucos de magia, dejándolos fascinados.

El joven usa cartas y monedas, para dejar en shock a los espectadores y a su vez, conseguir algo de dinero para sobrevivir el día a día.

El video ya cuenta con miles de likes y varios comentarios de cibernautas que valoran las acciones del joven para salir adelante honradamente y brindar alegría a su vez.

Conozca el video:

