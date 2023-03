Reacciones por los cambios de ministros: no fue negociación política, dice el presidente Gustavo Petro

La molestia por la filtración de la carta de altos funcionarios del Gobierno criticando la reforma a la salud y discrepancias en el manejo de Cultura y Deporte serían los motivos de los cambios.





Luego del revuelo provocado por la primera crisis ministerial de su Gobierno, con la salida de los ministros Alejandro Gaviria (Educación), Patricia Ariza (Cultura) y María Isabel Urrutia (Deporte), el presidente de la República, Gustavo Petro, negó que estos cambios tengan relación con las reuniones que sostuvo con los jefes de los partidos políticos para sacar adelante la reforma a la salud.

“Cambios ministeriales no dependen de la reunión con los presidentes de los partidos”, afirmó Petro en su cuenta de Twitter.

La decisión de hacer los primeros tres cambios en su gabinete se conoció cuando Petro intenta sacar adelante la reforma a la salud, que ha sido objeto de fuertes críticas, incluso en el interior de su gobierno.

El expresidente y jefe del Partido Liberal, César Gaviria, quien asistió el lunes a la reunión con Petro, se declaró “desconcertado” por la salida de Alejandro Gaviria y responsabilizó a la ministra de Salud, Carolina Corcho.

“Me asiste el temor de que lo que terminó prevaleciendo fueron las exigencias de la ministra Corcho, quien a lo largo del proceso de discusión de la reforma de la salud ha sido intolerante, no acepta las críticas, ni las ideas diferentes. Le debió parecer terriblemente ofensivo el hecho de que se filtrara un documento que efectivamente existía”, afirmó el expresidente Gaviria.

Por su parte, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, líder de Cambio Radical, sugirió que fue un error de Alejandro Gaviria haber hecho parte del gobierno de Petro. “El doctor Alejandro Gaviria nunca debió haberse retirado de la Universidad de Los Andes, ni haber sido candidato presidencial, ni mucho menos haber sido parte de este gabinete y en ese ministerio”, declaró.

Sobre posibles nuevos cambios, el ministro del Interior, Alfonso Prada, sostuvo que el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, no se irá del Gobierno por ahora y recordó la discrecionalidad que tiene el presidente.

Exministras sorprendidas con relevo

Llamó la atención las declaraciones de las ministras salientes, quienes se enteraron de su relevo en la alocución presidencial.

“No sé si me declaró insubsistente o me cambió”, fueron las primeras palabras de María Isabel Urrutia en entrevista con Caracol Radio. “Hoy salgo del gobierno sin saber qué pasó… No me explicaron ni me preguntaron nada”, señaló.

La santandereana Patricia Ariza, quien estuvo al frente del ministerio de la Cultura, también expresó su sorpresa por el cambio. “No sé qué pasó, me hubiera gustado que el presidente me lo hubiera dicho mirándome a los ojos”, dijo.

La reconocida dramaturga, poeta y gestora cultural, señaló que se enteró de su salida minutos antes del discurso presidencial. “Me llamaron tres minutos antes de la alocución, yo había pedido una cita con el presidente, pero no se pudo. A él lo respeto profundamente, fui una persona absolutamente leal, me hubiera gustado conversar con él”, manifestó.

Los perfiles

Aurora Vergara Figueroa, ministra de Educación. Nació en Cali y se crió en Istmina (Chocó). Es Ph.D y magíster en sociología de la Universidad de Massachusetts Amherst (EE. UU.) y socióloga de la Universidad del Valle.

Ignacio Zorro, ministro (e) de Cultura. Nació en Bogotá. Es uno de los más reconocidos maestros formadores de músicos en Colombia. Durante sus más de 40 años de trayectoria profesional ha liderado distintos programas y proyectos.

Astrid Bibiana Rodríguez, ministra del Deporte. Nació en Bogotá. Es Licenciada en Educación física de la Universidad Pedagógica Nacional, Magister en Educación y Doctora de la Universidad Externado en Estudios Sociales.

