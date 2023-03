Se realizó consejo de seguridad en Córdoba: Petro invitó a los dirigentes mineros a la Casa de Nariño

El presidente Petro anunció que se seguirán los controles en las vías para garantizar la seguridad de la población y dijo que desde el gobierno no se ataca a la minería.



Los desórdenes en el Bajo Cauca ya completan 12 días y han dejado pérdidas millonarias. Ante esta situación, ayer el presidente, Gustavo Petro Urrego, lideró un Consejo de Seguridad en Montelíbano, Córdoba, en donde asistieron además, el ministro de Defensa, Iván Velásquez y, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, entre otras autoridades militares y de Policía.

Al término de la reunión el Presidente dijo que, una vez se recupere la normalidad en la zona, “invito al Palacio de Nariño a la verdadera diligencia minera a dialogar sobre cómo es que vamos a construir el distrito agrominero en el nordeste y norte de Antioquia, qué condiciones va a tener, qué derechos tendrán los pequeños mineros, qué inversiones hará el gobierno nacional para lograr tener una minería sostenible”.

Agregó el mandatario nacional que después de varios días de paro y del levantamiento de la mesa de negociaciones, dada la exigencia de frenar la economía ilegal de la minería, lo que se viene presentando es una violación al derecho internacional humanitario como la quema de ambulancia, el confinamiento de la población civil, la falta de provisiones y medicinas e incluso el intento de atacar los acueductos de agua potable de los diversos municipios de la zona.

Petro explicó que más que un ataque contra el gobierno, es un ataque contra la población del nordeste antioqueño, norte de Antioquia y sur de Córdoba.

Control a maquinaria

Asimismo, anunció que se va a realizar una línea de control a toda la maquinaria amarilla en Colombia para rastrear su uso legal, y se destruirá la gran maquinaria que se utiliza en los ríos del país para la minería ilegal, (se viene haciendo desde hace meses) y se intensificarán las operaciones contra este tipo de actividad, “que está depredando la tierra”.

Recordó que en la actualidad todas las vías están bajo control de las autoridades y queda solo un punto donde se están removiendo decenas de árboles que fueron cortados para bloquear las vías.

Agregó que se va a mantener la presencia de la fuerza pública, que es masiva, y que todo territorio liberado de organizaciones armadas sea porque hacen la paz o porque se les combate, siempre mantendrá de manera permanente la presencia del Estado, en función de liberar a la población.

No hay voluntad de paz

Asimismo, Petro señaló que si el Clan del Golfo está detrás del paro, como muchos de los indicios lo demuestran, no tienen voluntad de paz porque no puede acercarse ninguna organización a una negociación con la justicia para un desmantelamiento pacífico, si lo que buscan es defender a ultranza las economías ilegales como la minería o el narcotráfico.

Además, rechazó las numerosas acciones contra la población civil y contra la fuerza pública que se han presentado durante el llamado paro minero.

Reformar el código minero

Al término del Consejo de Seguridad en Córdoba, el presidente, Gustavo Petro, anunció que se reformará el Código Minero, con el fin del reconocimiento y titulación de derechos de las familias pequeñas mineras y ancestrales del país con un apoyo del gobierno para que esa actividad no deprede el territorio, no use mercurio que contamine las aguas de los ríos. “Una cosa es el pequeño minero y otra es el grupo mafioso que atenta contra el territorio, (...). Nosotros no atacamos la pequeña minería, al contrario, la apoyamos”, explicó.

