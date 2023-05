¡Lo perdió todo! Drama de un hombre con los 'gota a gota', dice que en la Fiscalía no le recibieron la denuncia

Una grave denuncia en Noticias Caracol, nos recuerda lo sucedido en Medellín, con un hombre que perdió la vida, tras aceptar un crédito por internet. Esta vez la víctima fue un comerciante que aceptó de 'gota a gota' 25 millones de pesos.





El hombre comenzó a ser víctima de llamadas y amenazas porque no pudo pagar, debido a los altos intereses que estaban sobre el 20%. Cada semana tenía que darles $1.500.000.

Aseguró que pagó puntualmente durante los primeros meses, pero la situación cambió y el negocio no le daba para desembolsar cada semana esa cantidad, por lo que tuvo que cerrarlo y perderlo todo.

Fue con las autoridades, “me acerqué a la Fiscalía y no me recibieron el denuncio de estas personas porque en las tarjetas únicamente hay número telefónico de celular y con eso no es suficiente para colocar un denuncio”, contó al medio mencionado.

La situación lo tiene desesperado, las amenazas violentas contra él y su familia no cesan y la deuda sigue aumentando.

