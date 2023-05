Redescubren a especie de roedor que creía extinta en Colombia: el Toro de los Chusques

El animal se dejó fotografiar y hasta se subió a los hombros del guardabosques. El roedor solo se ha visto 17 veces desde su descubrimiento en el año de 1879.

Toro de los Chusques (Olallamys albicaudus) es un roedor que se creía extinto en Colombia, debido a que no hay muchos registros de este animal. Fue hallado en la Reserva ProAves Loro Coroniazul del municipio de Génova, Quindío.

Del Toro Bambú colombiano, se conoce que es de la zona de los Andes, además que se alimenta de cogollos de bambú y pastos, se caracteriza por su larga cola, su color marrón rojizo.

“Estaba realizando estudios en la Reserva, cuando alrededor de las 2 de la tarde a 3430 metros de altura vi a este mamífero por el sendero, alimentándose de bambú y pasto”, contó el guardabosques.

Y además, “poco a poco me acerqué más y más. No mostró absolutamente ninguna preocupación por mí y, a pesar de su gran tamaño y de ser un animal salvaje, me dejó tomar una foto hasta que se acercó a mí y se me subió encima. ¡No pude imaginar mi sorpresa y alegría!”.

Por su parte el sitio web de la reserva contó sobre este encuentro “la especie se considera casi endémica de Colombia, con la mayoría de los registros alrededor de Bogotá y solo unos pocos de la Cordillera Central, con un registro en la frontera de Colombia con Ecuador”

El roedor estaría en peligro de extinción debido a la tala indiscriminada de árboles de su hábitat natural, el bosque nuboso alto andino.

