Madrastra golpea a niña de cuatros años con un palo por no comer, se justificó diciendo que fue ataque de ira

En un hecho que tiene conmocionado al país, es el cruel maltrato contra una niña de apenas cuatro años, identificada como V.R. por su madrastra.

En un vídeo compartido en redes sociales y denunciado por la abuela de la niña, se puede observar a una mujer, identificada como Yuri Katherine Manrique, que golpea a una pequeña niña, la cual sería la nueva pareja de su papá, quien, permitiría el abuso hacia su hija.

El hecho ocurrió en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, y ha generado una ola de críticas y exigencias para que la menor sea retirada del lugar.

La mujer golpea en las piernas con un palo y amenaza a la niña, a quien de manera violenta también alimenta. En la escena, hay una tercera persona, quien no hace nada para detener el maltrato.

Según la abuela, Chiquinquira Castellano y quien realiza la denuncia, dijo en Blu Radio que la Comisaría de Familia no actúa, “solo saben darme citas y más citas, pero no me dan soluciones. Hace poco la Policía de Infancia y Adolescencia de la ciudad de Cúcuta conoció mi caso, el cual se dio a conocer por Bienestar Familiar”.

La mujer, quien maltrata a la niña, aseguró que se trató de “un momento de ira” y que solo las personas que “tienen hijos entienden”, justificando el maltrato contra la pequeña. Dice, que la niña estaba flaca de solo alimentarse con mecato con su abuela paterna y que por este motivo la obligaba a comer.

La madre de la niña se fue a vivir a Venezuela y la dejó con el padre. La abuela y madre de éste, denuncia los constantes abusos a los cuales es sometida su nieta por parte de su madrastra.

#ULTIMAHORA| ATENCION 🚨🚨 Ronda este video de Yuri Katherine Manrique golpeando salvajemente a su hijastra, una niña de apenas 3 años, en Cucuta. !Por favor, hagámosla viral para que la familia de la menor se entere y el ⁦@ICBFColombia actuen rapido!!#Colombia #maltrato

⁩ pic.twitter.com/GoB2n4xCOm — Diego Andrés #𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐚  (@DiegoRuizXll) July 11, 2023

