Así terminó la historia del pequeño gatito maltratado en un apartamento: gracias a un vecino

Gracias a un vídeo grabado y publicado por un vecino, autoridades de Bienestar Animal de la capital de Santander dieron con el paradero del apartamento en el que un hombre golpeaba salvajemente a un gato.

Las imágenes causaron rechazo y repudio por parte de los internautas y grupos animalistas de la ciudad, quienes exigieron un actuar inmediato para frenar este tipo de situaciones. El vídeo muestra como el hombre le propina varios golpes a su mascota, estando en el patio de su casa. El lugar se prestó para que uno de los habitantes del sector, captar el momento del maltrato.

El felino fue rescatado y ahora está bajo la protección de la Unidad de Bienestar Animal

“Si no va a entender que los animales sienten, pero que no dejan de comportarse como animales, es mejor no tenerlos en viviendas y menos en apartamentos. Este sujeto le pega puños a un animal indefenso, es un serio caso de maltrato animal que debe ser investigado por la Fiscalía”, indicó una persona que compartió el video.

Debido a la grave denuncia, el mandatario de los bumangueses, Juan Carlos Cárdenas Rey, le solicitó a la Policía, a la Inspección de Protección a la Vida y a la Secretaría de Salud y Ambiente verificar los hechos y la condición del animal de ocho meses.

“Se realizó la aprehensión preventiva y el traslado a la Unidad de Bienestar Animal para su valoración y evaluación profunda de su estado de salud”, indicó el mandatario en sus redes sociales.

Se pudo establecer que se empezará un proceso contra el agresor y se analizará si el gato sería dado en adopción.

