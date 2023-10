Crisis diplomática: lo que Colombia dejaría de recibir de Israel por diferencias con Petro

De forma sorpresiva, Israel anunció en la tarde de este domingo que suspenderá las exportaciones de seguridad para Colombia, debido a los pronunciamientos que ha hecho el presidente Gustavo Petro. Así se vería afectado el país tras esta medida internacional.

El embajador de Israel, Gali Dagan, anunció en la tarde de este domingo que debido a las críticas que el presidente Gustavo Petro ha hecho a la respuesta de Israel contra Hamás, el Estado israelí dejará de exportar a Colombia productos de seguridad.

Con esta decisión internacional, que se da como respuesta al respaldo que Gustavo Petro le ha dado a la Franja de Gaza, desde Palestina, Colombia dejaría de recibir varios bienes importados que quedaron establecidos en el Tratado de Libre Comercio firmado en 2013, durante el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos.

Los insumos, la mayoría de seguridad que no volverían a llegar a Colombia provenientes de Israel, serían drones, misiles, sistemas de seguridad, combate, unidades de guerra, repuestos para aviones entre otros.

"Israel es una de las economías más innovadoras y dinámicas del Medio Oriente, y un aliado estratégico para Colombia en materia diplomática. En este contexto, el acuerdo con Israel es el primer paso en la consolidación de nuestras relaciones comerciales con el Medio Oriente, una región con alto poder adquisitivo y de orientación importadora", dice un documento del acuerdo comercial publicado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Los principales productos importados desde Israel por Colombia en 2019 fueron: maquinaria y equipos (US$ 35,9 millones); abonos agroquímicos (fungicidas), productos químicos, resinas plásticas y sus manufacturas (US$ 17 millones); fibras, hilados y tejidos (US$ 5,7 millones), entre otros.

Crisis internacional

El embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan, anunció la suspensión comercial por las críticas que el presidente Gustavo Petro ha lanzado al lado israelí, condenando la respuesta militar contra la Franja de Gaza, donde el grupo terrorista Hamás intenta recuperar su espacio y religión.

"Por instrucción del Ministro de Relaciones Exteriores Eli Cohen, el Subdirector General para América Latina en la cancillería israelí, Emb. Jonathan Peled, convocó a la embajadora de Colombia en Israel, Margarita Manjarrez, para una conversación de reprimenda, tras las declaraciones hostiles y antisemitas del presidente de Colombia, Gustavo Petro, contra el Estado de Israel, durante la última semana", afirmó el diplomático.

Ante este anuncio, el presidente Gustavo Petro también se pronunció y aseguró que al mandatario de los colombianos no se le insulta y amenazó con levantar las relaciones exteriores con Israel.

"Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta. Convoco a América Laltina a una solidaridad real con Colombia. Y si no es capaz, será el desarrollo de la historia la que dirá la última palabra como en la gran guerra del Chaco", afirmó.