Secuestran a los padres del jugador Luis Díaz en la Guajira

Medios locales aseguran que los padres del jugador de fútbol, Luis Díaz, fueron secuestrados esta tarde en La Guajira.

Según información no oficial, Luis Manuel Díaz y Cilenis Marulanda iban camino a su barrio, Los Olivos, cuando pararon en una estación de gasolina. Allí habrían sido abordados por hombres que se transportaban en motocicletas.



Al parecer, el vehículo lo habrían encontrado en inmediaciones del corregimiento de San Pedro, jurisdicción del municipio de Barrancas.



Diala Wilches, gobernadora del departamento publicó: “Rechazo y condeno el secuestro de los padres de Luis Diaz, Luis Manuel Díaz y Cilenis Marulanda, en hechos ocurridos en Barrancas el día de hoy. He dado instrucciones a las autoridades para que implementen de inmediato las tareas de rescate y con ello, manteniendo plena comunicación con el coronel Montaña, Cte Dpto Guajira”.



“A los secuestradores, les exigimos que los devuelvan de inmediato, sanos y salvos", culminó su mensaje en X.



Por su parte, la Policía desplegó un plan candado en la zona para dar con el paradero de la pareja lo más pronto posible y se tiene conocimiento de que el director del Gaula, el coronel Giovanni Cristancho Zambrano, ya está viajando a Barrancas para asumir la investigación.



Hasta el momento, el jugador del Liverpool y de la Selección Colombia no se ha pronunciado.