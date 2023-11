Se cayó referendo antiaborto por no cumplir requisitos legales: firmas fueron duplicadas

Una resolución de la Registraduría Nacional del Estado Civil establece que el 'Referendo por la Vida', promovido por miembros de la Misión Carismática Internacional, no cumplió con los requisitos legales o constitucionales para poder ofrecérselo a la ciudadanía.

De acuerdo con la Registraduría, al menos un 40% de las firmas presentadas por el comité promotor, liderado por las exconcejalas Sara Castellanos y Clara Lucía Sandoval, fueron anuladas, debido a datos que no correspondían o registros que estuvieron duplicados.



El 'Referendo por la Vida' buscaba cambiar el artículo 11 de la Constitución, que establece el derecho a la vida y es utilizado como criterio jurídico interpretativo para desarrollar la idea de que la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia es un derecho, como lo ha señalado la Corte Constitucional.

Debido a ello, desde un inicio el movimiento Causa Justa, que logró el año pasado la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación, estuvo pendiente de todo el trámite de la iniciativa. En ese sentido, el colectivo denunció varias irregularidades.



Una de las ilicitudes que llamó la atención fue una prórroga de tres meses, concedida por el Consejo Nacional Electoral, para recolectar las firmas necesarias, aunque no hubo una justificación pertinente. Asimismo, hubo "falta de publicidad y transparencia" en las decisiones de las autoridades electorales, según Causa Justa.



El movimiento encontró, además, que la Registraduría tardó cinco meses en publicar la resolución con la que autorizó la inscripción del comité promotor del referendo, y que cuando se le solicitaba información al órgano electoral había respuestas "con información falsa e incompleta".



Ya el 6 de septiembre la Registraduría subrayó que solo había registrado unas 1.6 millones de firmas, menos de las dos millones requeridas para impulsar cualquier referendo. Causa Justa, en su momento, destacó que de esa cantidad se había invalidado al menos un 37.7%.



El colectivo, que recoge a varias organizaciones de mujeres y de derechos humanos, aseguró a inicios de octubre que la iniciativa debía archivarse, por no alcanzar el número de apoyos necesarios y porque las promotoras no presentaron ningún escrito de contradicción contra la Registraduría, aunque tenía hasta el 13 de septiembre. Ahora, la entidad dirigida por Alexander Vega les da la razón.

"Considerando estas circunstancias, el movimiento Causa Justa esperaría que se suspenda el trámite de la iniciativa, tal como sucedió en mayo de este año con la iniciativa impulsada por los partidos Centro Democrático, Conservador y Colombia Justa Libres, y que fue archivada por no alcanzar las firmas suficientes", dijo Causa Justa.



El 17 de mayo, la Registraduría publicó la Resolución 10109, con la que se archivó el 'Referendo Provida', que tenía como vocera a las exsenadoras Milla Romero y María del Rosario Guerra, entre otros políticos afines a sectores antiaborto. La entidad aclaró que el mínimo esencial de firmas es de poco más de 1.95 millones, un dato que el grupo promotor no alcanzó al 15 de abril, cuando se vencía su plazo de recolección de soportes.



"Es importante destacar que el uso de mecanismos de participación ciudadana para restringir derechos fundamentales, como la dignidad y el derecho a un aborto legal y seguro como componente de los derechos sexuales y reproductivos, es regresivo, pone en riesgo la vida y la salud de las mujeres, hombres trans y personas no binarias y cuestiona su capacidad para decidir sobre su cuerpo con autonomía", apuntó esta vez Causa Justa.



Actualmente, en Colombia la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho fundamental, y se encuentra despenalizada hasta la semana 24 de gestación, de acuerdo con la Sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional. El alto tribunal resolvió una demanda interpuesta por el colectivo Causa Justa, que dijo que continúa haciendo veeduría a lo que ocurra al respecto.