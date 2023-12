Una cámara de seguridad captó los últimos momentos con vida de Michel Dayana.

La tristeza e indignación se apodera de los colombianos. Un nuevo caso de feminicidio, esta vez cometido contra una menor de edad, tiene consternada y preocupada a toda la nación.

La noche del 7 de diciembre transcurría con normalidad, las familias departían juntas al rededor de la celebración del 'día de las velitas' cuando sucedió un terrible hecho de sangre que empañó por completo la festividad religiosa. El crimen tuvo lugar en la ciudad de Cali al rededor de las 9:00 de la noche.

La jovencita, según su señor padre, Genaro González, salió de su vivienda con un billete que él mismo le dio para que se comprara algo de la tienda. La menor salió entre la gente con destino a dicho lugar ubicado en el barrio San Judas Tadeo, cuando inesperadamente fue interceptada al parecer, por un sujeto del cual la familia de la niña no tenía las mejores referencias.

Cabe recordar, que Michel apareció desmembrada en unas canecas de un taller automotriz en donde presuntamente laboraba el señalado como responsable, identificado como Harold Andrés Echeverry Orozco de 32 años, quien por ahora se encuentra prófugo de la justicia. Contexto: Tras el atroz feminicidio, la familia de Michel Dayana la recuerda como una niña soñadora, "era una artista"

'Risitas' como era conocida por sus amigos y allegados, fue captada en una cámara de seguridad de un establecimiento cercano, esta sería una de las principales pistas que tiene las autoridades para esclarecer lo sucedido.

"Desde el primer momento que sospeché que le había pasado algo, porque no me respondía el teléfono, inicié una búsqueda implacable y todo apuntaba que ella no había salido de la cuadra, las cámaras llegaban hasta ahí. Mi pareja tuvo sospechas del taller y nos concentramos ahí", aseguró su padre.

Información recopilada de las entrevistas que ha concedido el padre de la víctima da cuenta que el presunto feminicida pretendía insistentemente a Michel, causándole incomodidad, "Ahora que pasó esto, mi hija mayor me contó que él la morboseaba todos los días que iban para el colegio. Ella tenía que pasarse al otro lado de la cuadra para que él no la mirara", contó Genaro a un medio nacional. Lea: Angustioso relato del padre de la menor asesinada y desmembrada en un taller por un vigilante

Por ahora, la Policía lanzó una campaña para encontrarlo rápidamente antes que huya hacia otro país. Por tal motivo, ofrece 100 millones de pesos como recompensa para la persona que de información importante para dar con el paradero de Echeverry Orozco. Este sujeto sería oriundo de la ciudad de Ibagué.

Últimas palabras de Genaro con su hija

Don Genaro compartió con Noticias Caracol, la última conversación que sostuvo con su hija, “Yo me iba a trabajar muy temprano y yo le dejaba la plata debajo de la puerta para que desayunara y eso, ese día le dejé los 2 mil pesos y creo que ella no los vio. Entonces cuando yo llego en la noche los recojo y los dejo encima de del mesón. Ella dijo: esos 2 mil pesos son míos, regálemelos que vouy a ir a comprar mecato, entonces yo le dije: vaya rápido que nos tenemos que ir. Ella dijo: bueno papi, ya vengo, no me demoro. Esa fue la última vez que vi a mi hija”, comentó el papá de la víctima.