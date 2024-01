Indignación por corraleja, "no hay derecho al sufrimiento animal por 'diversión'”

En las últimas horas, varios usuarios en redes sociales mostraron su indignación por un video publicado por el diputado del partido liberal, Jonathan Roldán, en donde se ve a varias personas golpeando y maltratando a un toro con puños, patadas y hasta objetos cortopunzantes.

"Increíble que como sociedad sigamos apoyando estas “fiestas”, no hay derecho al sufrimiento animal por “diversión” social," expresa Roldán.

A pesar de que existen normas frente al tema de la violencia contra los animales, parece que en varios eventos tradicionales de municipios de Colombia no parece cumplirse, como es el caso de las corralejas en Caucasia, Antioquia.



Tal fue la indignación que el mismo gobernador de Antioquia, Andrés Julian Rendón, respondió sobre el atroz hecho.



"Me di a la tarea de averiguar y me reportan que habría sucedido en Caucasia. Pero más allá de dónde pasó, lo duro de esto es preguntarnos qué necesidad de ese maltrato y sevicia con los animales", expresó el mandatario.



Aseguró que "con el Secretario de Medioambiente y las autoridades de Policía estamos revisando herramientas jurídicas para frenar este tipo de acciones que nos desdibujan como sociedad".



Frente a este tema, varios congresistas rechazaron el hecho y abrieron nuevamente el debate sobre ponerle fin a las corridas de toros en Colombia.



La senadora oficialista Maria José Pizarro aseguró que "entender que este tipo de comportamientos nos degradan y deben ser prohibidos".

"La Cámara NO debe dilatar más la discusión del proyecto de ley que regula el tema y los/as congresistas deben decidir poniendo su humanidad por delante de cualquier otra consideración", reclamó la legisladora del Pacto Histórico.



A esto se sumó la senadora de ese mismo partido, Esmeralda Hernández, quien cuestionó que los actos que involucran animales se le pueda llamar "cultura".



"Un toro amarrado, enfrentado por 15 hombres con cuchillos, chuzos, saltando encima y golpeándolo mientras el animal agoniza. ¡Noooo! No es cultura, es salvajismo que debería ser condenado", afirmó Hernández.



En la misma línea se manifestó la senadora animalista Andrea Padilla, quien lanzó fuertes críticas indicando que las corralejas son sinónimo de “horror, barbarie, tragedia, violencia perpetua, embrutecimiento y miseria”.



Padilla agregó que la Fiscalía debe actuar debido a que la ley 1774 no exceptúa ese tipo de maltratos fuera del espectáculo. Además de culpabilizar a los alcaldes, congresistas y la Procuraduría por no tomar acciones de prevención y prohibición a este tipo de situaciones.