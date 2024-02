Nominan al presidente Petro para el Nobel de la Paz 2024

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue nominado al Nobel de Paz, por su política de 'Paz Total'.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, agradeció este jueves al diputado noruego ecologista Rasmus Hansson, quien lo habría nominado al Premio Nobel de Paz de este año, basado en su proyecto local de pacificación.



"Agradezco a Rasmus Hansson que me haya nominado al premio nobel de la Paz. Seguiremos con todo lo que tenemos por la paz de Colombia", escribió en su cuenta de X el Jefe de Estado.

Vea acá:Duque envía nuevo mensaje a Petro, “le quedó grande”



Fue la prensa internacional la que recogió la versión de la postulación que se habría hecho poco antes del cierre de las candidaturas.



Hansson habría argumentado que la postulación de Petro estaría sustentada en su promoción de una "paz moderna e integral", de acuerdo a declaraciones entregadas a la Agencia EFE desde Europa.



El diputado noruego destacó que el proyecto de paz de Petro es "incluyente" dado que no solo concita a las partes en conflicto, sino que ha sumado a las mujeres, los jóvenes, los grupos indígenas y los marginales como copartícipes de las discusiones.



La administración de Petro ha apostado por un proyecto ambicioso denominado "Paz Total" que busca adherir a la mayor cantidad posible de grupos armados ilegales y bandas dedicadas al crimen a mesas de diálogo independiente.



En ese orden mantiene conversaciones con el grupo guerrillero ELN, con grupos disidentes de las FARC y con algunas organizaciones locales en zonas como Buenaventura. Sin embargo, hasta ahora no logró cerrar un acuerdo de fin de conflicto con ninguno de ellos.

Lea también: ¿Adiós a la esperanza? En riesgo de perder por completo los Juegos Panamericanos en Colombia



Por el contrario, hay una percepción generalizada de un incremento de la violencia en zonas puntuales del país, retorno de delitos como el secuestro y el temor de que los grupos en conflicto estén utilizando los diálogos con el Ejecutivo para acrecentar sus ejércitos armados.



En 2016 el presidente de entonces, Juan Manuel Santos, ganó el Premio Nobel de Paz por la firma de un acuerdo de pacificación con el entonces grupo guerrillero FARC.