Petro desmiente a Barbosa por declaraciones en Estados Unidos sobre Vicefiscal

El presidente, Gustavo Petro, y el fiscal, Francisco Barbosa, son protagonistas de un nuevo desencuentro a raíz de la visita de este último a Washington, donde manifestó que el Departamento de Justicia respalda totalmente a la Vicefiscal.

“El fiscal general de la Nación estaba muy mal informado”, sentenció el mandatario en su cuenta de X.

Continuó reclamando sus derechos: “No es cierto que haya algún apoyo de gobierno extranjero a ningún(a) aspirante a Fiscalía. El Presidente tiene el derecho constitucional a escoger una terna de candidato(a)s y la Corte Suprema tiene el derecho y el deber constitucional de escoger de esa terna el o la próxima Fiscal General”.



E indicó que “cualquiera otra circunstancia diferente no es más sino una ruptura constitucional”.



Sus declaraciones surgen después de que, de manera explícita, Barbosa dijera a las afueras del Edificio Robert F. Kennedy, que había un “respaldo total de los Estados Unidos y del Departamento de Justicia a la Vicefiscal”.



Según él “están totalmente tranquilos en caso de que la Corte se tome el tiempo adicional. No estamos buscando que no se tome una decisión. Lo más importante es que se respete la autonomía e independencia de la Corte para que tome la decisión cuando lo considere”.

En tal espacio también aprovechó para destacar distintas operaciones que se han realizado en cooperación con los norteamericanos como la captura de Otoniel y la desmantelación de 2.000 organizaciones criminales de narcotráfico.



Vale decir que la División Criminal del Departamento de Justicia de EE. UU. Sí dio cuenta de la visita de Mancera y Barbosa a sus instalaciones, pues a través de sus redes sociales expresó: “La fiscal general adjunta interina Argentieri se reunió con el fiscal general de Colombia Barbosa Delgado para discutir la importante colaboración para desmantelar las organizaciones criminales transnacionales y agradecerle por su liderazgo desde 2020”, pero no dio más detalles.