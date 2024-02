El impactante audio que extranjero le envió a mujer asesinada y escondida en una maleta: era su novio

El hombre extranjero es el principal sospechoso, pues, se conoció que la violentaba constantemente.

El asesinato de Laura Lopera, de 20 años, tiene consternado al país. La joven fue hallada al interior de una maleta con signos de violencia. El principal sospechoso del crimen es Jesse Wiseman, un extranjero que desde hace algunos meses era pareja de la joven.

En medio del caso, se conoció un audio en el que Wiseman maltrataba a su entonces pareja y utilizaba términos soeces en la conversación.

"Pu** madre, te dije si tu vienes yo voy a tener a tu vuelo por Western, te dije, vienes hablemos y yo voy a resolver los problemas y estoy pu** enojado ahora contigo. No me escuchas, no me escuchas... debes escucharme. Venga, y vamos resolver todos, no me hablas por p*** WhatsApp, y queja, y queja. Dije, oh, debes entender y bla, bla, bla, bla, párate", dijo Wiseman hablando un español entrecortado.

El lugar en el que fue encontrado el cuerpo sin vida de la mujer, había sido alquilado por Wiseman, quien sería el principal sospechoso en este caso. El hombre habría huido hacia Guatemala el pasado 8 de febrero.

De acuerdo con el diario El Colombiano, los familiares de Laura Lopera entregaron más detalles sobre el vínculo con el extranjero.

Juan Manuel, el hermano de Laura Isabel, contó que ellos llevaban entre tres y cinco meses de relación y que se habían conocido a través de las redes sociales. La joven vivía con su madre y otro hermano, además dejó huérfana a una niña de 3 años.

El hombre solía vivir en casas alquiladas. Cuenta Juan Manuel que la última que arrendó fue justo la misma donde encontraron el cuerpo de su hermana, que tendría siete habitaciones para él solo.

