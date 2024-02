Madre dejó a su pequeña de 4 años en el jardín y apareció en un caño con drogadictos

La madre de la menor afectada hizo público el caso en redes sociales

Una madre de familia en Colombia denunció la insólita desaparición de su pequeña de 5 años, a quien dejó en el jardín infantil, pero horas después fue hallada en un caño de drogadictos.

El hecho ocurrió el pasado mes de enero en la ciudad de Cúcuta y según contó la mujer, el primer día de colegio de su hija fue muy traumático e inseguro. Aunque la niña resultó sin lesiones, sí generó indignación social.

De acuerdo al relato, la menor de edad entró a las 7 de la mañana al jardín, su madre la dejó muy confiada, pero al rato, recibió una llamada de la policía indicándole que había aparecido en un lugar donde generalmente se consume drogas. Tanto ella, como el resto de la comunidad reaccionó consternada y exigió una respuesta inmediata a la institución educativa.

"Hoy en las horas de la mañana traigo a mi hija de 4 años a su primer día de clases del grado jardín. La traigo perfectamente y entra a las instalaciones del colegio, entra al salón de clases a las 7:30", afirma la madre en el video compartido por redes sociales.

Las autoridades confirmaron que la pequeña fue ubicada en el Canal Bogotá de dicha capital, luego de que una ciudadana la haya visto rodeando la zona. Por fortuna, la infanta estaba sana y salva. "A mi hija la encontraron en el canal donde habitan muchos habitantes de calle. Gracias a Dios mi hija está bien, una señora la encontró", dijo la progenitora.

¿Qué dice el jardín infantil?

Finalmente, la madre contó que se acercó a las instalaciones del centro educativo, pero no recibió respuesta alguna de los maestros o directivas. “El jardín no me quiere responder por cámaras de seguridad. La policía me trajo a mi niña de vuelta. Los profesores ni se habían dado cuenta de que mi niña no estaba en las instalaciones. Hoy le pasó a mi hija que gracias a dios está bien, pero mañana le podría pasar a otra persona".

Cabe decir que este caso es un llamado de atención a los padres y maestros a cargo de menores de edad para estar alerta a su estado y ubicación para evitar riesgos contra ellos.