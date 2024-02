"Salió del baúl del carro" Momentos de terror vivió una mujer en un taxi: la lanzaron del vehículo

Asustada e indignada, una ciudadana de la Capital del país, contó el amargo momento que vivió por cuenta de unos delincuentes que la emboscaron en pleno taxi.

Según dio a conocer El Espectador, una mujer fue víctima de un violento atraco mientras se movilizaba en un taxi. Los hechos ocurrieron el pasado domingo 11 de febrero, en el norte de la ciudad. Erika Salazar compartió su traumática experiencia vivida al interior de este vehículo.

De acuerdo con su versión replicada por el medio ya citado, tomó un taxi en la calle 85 con carrera 15, en inmediaciones de la Zona T de la ciudad. Antes de decidirse a tomar uno de "la ola amarilla", intentó solicitar un servicio a través de una plataforma, sin embargo, ningún conductor en su momento tomó la carrera y al llevar afán, optó por subirse a un taxi. La mujer cuenta que en su momento no notó nada raro, pero en un instante que se encontraba hablando por teléfono y a escasas cuadras de llegar a su destino, fue atacada por un hombre que salió del baúl.

Puede leer: Hombre sufrió infarto en pleno acto con su ex: no la veía desde hace 17 años

“Cuando estábamos llegando a la casa, sale una segunda persona del baúl del carro. El carro era de los que prácticamente no tienen división entre baúl y asiento de pasajeros, por lo cual solo con levantar una tapa ya está el espacio del baú. Esa persona me tomó del cuello y me tapó la boca mientras me dice infinidad de groserías”, relató.

Cuenta que, del susto su reacción fue arrojar el celular al pavimento, acto que despertó la ira en los ladrones quienes empezaron a insultarla para luego lanzarla a la calle. Se conoció que la víctima no sufrió heridas de consideración y tampoco sufrió ningún ataque en represalias por no seguir las indicaciones de los delincuentes.

“A lo que voy es que a mí no me pasó nada y que gracias a Dios estos manes no estaban armados porque no se sabe qué me pudieron haber hecho. Y todo es por la irresponsabilidad mía de tomar un caro en la calle. Por favor, nunca jamás cojan un carro de la calle, nunca”, señaló la víctima.

Aún no se conoce un pronunciamiento oficial de las autoridades en relación con los graves hechos denunciados en voz de la propia víctima.