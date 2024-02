"Usted es una rastrera frustrada...": Vicky Dávila denuncia fuertes amenazas

La reconocida periodista Vicky Dávila ha hecho públicas graves amenazas que ha recibido a través de su correo electrónico por parte de un individuo que según sus pruebas se identifica como Álvaro. Desde hace dos años, Dávila estaría siendo objeto de una serie de mensajes intimidantes, en los cuales el mencionado individuo la insta a mantener silencio y advierte sobre posibles consecuencias para su familia si sigue hablando.

En estos mensajes, el sujeto al parecer, hace alusiones directas a la vida personal de la periodista, mencionando detalles específicos sobre su residencia y sus actividades cotidianas, dándole a entender que la mantiene vigilada a cada instante y conoce todo sobre su círculo social más cercano. Asimismo, ha dejado entrever que está al tanto de la presencia de escoltas a su alrededor, desafiando poder esquivarlos.

Puede leer: Solicitan medidas por amenazas a periodistas tras publicación sobre Westcol

Se conoció que la periodista ha manifestado que ha presentado una denuncia formal ante las autoridades correspondientes, sin embargo, la versión de Dávila da cuenta que el agresor se burla de ella y de la posible impunidad en el caso.

Además, le ha advertido a la periodista sobre el peligro de seguir emitiendo declaraciones relacionadas con las protestas y manifestaciones recientes, sugiriendo que ella es uno de sus objetivos.

Por ahora, las autoridades están trabajando en su denuncia para intentar identificar a esta persona que le quita la tranquilidad a la Comunicadora Social.

Llevo casi 2 años recibiendo por correo amenazas de un personaje que se hace llamar Álvaro. En algunas ocasiones, me advierte que “calladita” me veo más “bonita”. Que no arriesgue a mi “familia”, que me estoy buscando unos “buenos putazos”. Algunos de estos correos también hablan… pic.twitter.com/NofV7vqY45