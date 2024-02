Las autoridades investigan este lamentable caso.

Son varias las dudas que rodean la trágica muerte de Dilan Santiago Castro, el menor de dos años que, según Medicina Legal, falleció luego de que le cortaran la respiración y dejaran el cuerpo abandonado en zona rural de Usme, en Cundinamarca.

La Fiscalía de Bogotá ha avanzado con las pesquisas y ha vuelto a la casa donde vivía el menor de edad junto a su mamá para recolectar nuevo material probatorio que permita establecer quién estuvo detrás de la muerte del menor.

Uno de los principales sospechosos es el papá, Marlon Castro, quien es procesado incluso por violencia intrafamiliar. El sujeto fue capturado el pasado 13 de febrero y ya rindió indagatoria.

Según se conoció, esta captura fue proferida por Fiscalía Seccional Tolima del municipio de Ataco, por el delito de violencia intrafamiliar. Sin embargo, aseguran que esto no es por los hechos relacionados con la muerte del menor.

¿Otro rumbo en la historia?

Si bien es cierto que la mamá de Dilan Santiago Castro, Derly Julieth Rivas, fue quien denunció la desaparición de su hijo, nuevos testimonios darían una vuelta a la historia que conmocionó al país ya hace ocho días.

El Tiempo consultó a Valentina Castro, tía del menor de dos años, quien aseguró que cuando se enteró de la pérdida de Dilan Santiago, la llamó para preguntarle, pese a que ella habría desvirtuado esa información.

“A mí me llamó una vecina a decirme que el niño estaba desaparecido (...) yo llamé a Derly y ella me dijo que dejáramos de inventar chismes, que de qué le estaba hablando, que no me metiera en su vida. Eso fue el martes. Yo llamé a la Policía y ahí empezaron a investigar”, contó Valentina a El Tiempo.

Reflectores en los vecinos

La mamá de Dilan Santiago Castro ya se ha pronunciado en repetidas ocasiones al crimen de su hijo, quien se despareció de su casa cuando, según ella, estaba jugando con una moto.

En medios de comunicación la mamá de Dilan Santiago Castro ha revelado que no tiene conocimiento quién podría estar detrás del macabro caso. Además, dijo que si alguien tiene algo contra ella en la vereda, no tendría problema en irse.

"Yo no entiendo por qué hicieron eso con él. Si no me querían ver, me hubieran dicho 'mujer váyase, no la queremos ver acá', pero no hagan eso", afirmó en diálogo con Noticias Caracol.

La denuncia de desaparición la lanzó la mamá del menor a través de sus redes sociales. "Les pedimos, por favor, cualquier información que nos lo ayude a ubicar".

Macabro hallazgo

Luego de que decenas de personas iniciaran la búsqueda de Dilan Santiago Castro en Cundinamarca, tras las denuncias de su madre, un trabajador dio aviso a las autoridades del hallazgo del cuerpo del menor de dos años en zona rural de Usme, en Bogotá.

Con ayuda de perros y un bloque de más de 150 personas avanzaban las búsquedas luego de que la madre del menor, Derly Yulieth, denunciara que la desaparición de su hijo de forma extraña y repentina.

"Vi al niño ahí botado", relató el hombre haciendo referencia a Dilan Santiago Castro, quien desapareció de su casa a principios del mes de febrero de este año.

Tras la alerta del trabajador las autoridades hicieron el levantamiento del cuerpo del niño y se remitieron a practicarle la necropsia para determinar cuáles fueron las causas de la muerte.