¡Se salvó de milagro! Su expareja intentó matarla, pero el cuchillo se dobló

La vida le dio una segunda oportunidad a esta joven.

El pasado jueves, la comunidad de Barranquilla seguía conmocionada por un incidente ocurrido durante la mañana del Miércoles de Ceniza en un local de venta de café en el norte de la ciudad. Un presunto ataque con arma blanca dejó herida a una empleada y llevó a la detención de su expareja, identificado como Ronald Cera De la Cruz, de 31 años.

Los vendedores ambulantes y trabajadores informales de la zona han reiterado que Saray, de 23 años, pudo haber perdido la vida en el presunto ataque perpetrado por Cera De la Cruz. Según testigos, el individuo ingresó al establecimiento entre las 9:00 y 10:00 de la mañana, ubicó a la víctima y sacó un cuchillo de cocina con mango de plástico de su pantalón para atacarla, frente a uno o dos clientes y compañeros de trabajo. Afortunadamente, la joven logró salvarse porque el cuchillo se dobló, y sus compañeros intervinieron para detener el ataque.

La Policía Metropolitana de Barranquilla informó que Ronald Cera fue detenido por lesiones personales y no por intento de feminicidio, luego de recibir una alerta a través de la línea de emergencia 123.

Este incidente se suma a una serie de actos violentos contra mujeres en la región en los últimos días, incluyendo el hallazgo de dos cuerpos durante los Carnavales en Barranquilla y su área metropolitana, casos que están bajo investigación.

En redes sociales han considerado esto como un verdadero milagro, "No era su día, Dios todavía no la requiere en su reino", "Una bendición que Dios la protegió con su poder y no dejó que este hombre le hiciera daño", "La muestra definitiva de que debe aprovechar esta vida al máximo, todavía tendrá que hacer mucho aquí en la tierra", son algunos de loc comentarios que se leen en redes.