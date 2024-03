La solicitud de la Procuraduría en beneficio de las mascotas: que no se embarguen por deudas

La Procuraduría hizo la petición a la Corte Constitucional.

La procuradora, Margarita Cabello, envió una petición a la Corte Constitucional en la que pidió sea declararada la exequibilidad condicionada del artículo 594 de la Ley 1564 de 2012, para que se incluya a los animales de compañía como bienes inembargables.



En el concepto enviado se resaltó que “resulta desproporcionado que pueda ordenarse la separación de las mascotas de sus cuidadores para garantizar el cumplimiento de una obligación”.



Además, Cabello dijo que si bien aún se reconocen ante la ley como bienes muebles, se trata de seres sintientes que merecen respeto y cuidado, además de que representan vínculos afectivos para las personas.

Respecto a este tema, no es la primera vez que los animales, especialmente las mascotas son sujetos de debate ante la ley.



En el año 2016, el expersonero de Bogotá Ricardo Cañón presentó una demanda contra los artículos 655 y 658 del Código Civil en los que se calificaba a los animales como “cosas inanimadas” e inmuebles.



En respuesta, para ese mismo año, la Corte Constitucional resolvió, a través de la Ley 1774 de 2016, que los animales son bienes muebles, es decir, no son objetos, pero sí propiedades que pueden ser comercializadas e incluso tener efectos legales.



Se les reconoció como seres sintientes que merecen buen trato y atención, y el maltrato puede ser penalizado por la ley colombiana.



En ese sentido, la ley estableció el maltrato animal como un delito con penas privativa de la libertad, que puede oscilar entre uno y tres años, a riesgo de aumentar si se demuestra sevicia o si se efectúa en sitios públicos y frente a menores.



A raíz de la ley y con el creciente interés en la vida y protección animal, se resolvió crear el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), de la Fiscalía General de la Nación.



Siete años después, la ley volvió a pronunciarse. Esta vez a la demanda que interpuso un hombre contra su expareja, quien luego de separarse no le permitió seguir viendo a “su hija perruna”, llamada Simona.



Frente a esta demanda, por primera vez en Colombia, un Tribunal reconoció a un perro como miembro del núcleo familiar, a través de la creación del concepto de “familia multiespecie”, en el que ahora las mascotas son susceptibles de protección y se debe tener en cuenta su bienestar.

Por ahora, se espera el pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional para que se defina el futuro de las mascotas ante la ley como objetos embargables o no.