Este sería el 'cerebro' detrás del millonario escándalo de los carrotanques de la Guajira

A medida que pasan los días y el escándalo por las presuntas irregularidades en la compra de 40 carrotanques para llevar agua potable a comunidades del departamento de La Guajira aumenta, el nombre del santandereano Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, subdirector de Manejo de Desastres, tomó mayor relevancia al ser señalado como protagonista en el denunciado direccionamiento de decenas de contratos por miles de millones de pesos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Ungrd.

Según las propias investigaciones de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, Sneyder Augusto Pinilla, sería uno de los ‘cerebros’ detrás del escándalo de presunta corrupción. Las denuncias indican que habría aprovechado su posición para realizar cuestionados procedimientos en el contrato SMD-GS-CTQ192-2023 del 12 de octubre de 2023, para contratar la compra de los carrotanques.

La Unidad Investigativa de Vanguardia le siguió el rastro al controvertido dirigente santandereano, que comenzó su vida política con el Clan Aguilar, pasó a trabajar con el clan Tavera, logró ganar la confianza del exalcalde de Floridablanca y excandidato a la Gobernación, Héctor Mantilla, y finalmente aterrizó en el petrismo, para ocupar la subdirección de la Ungrd, cargo desde el cual no solo habría aprovechado para direccionar miles de millones en cuestionables contratos, como el de los carrotanques, sino que además, habría utilizado para fortalecer su poder político en Sabana de Torres y el Magdalena Medio.



Todos los caminos conducen a Pinilla



Mientras los focos de la opinión pública se concentraban en el exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, Olmedo López Martínez y el exsubdirector general de la entidad, Víctor Andrés Mesa Galván, como los directos responsables de las presuntas irregularidades en el contrato de los carrotanques para La Guajira, de a poco, el nombre del santandereano Sneyder Pinilla, exalcalde de Sabana de Torres, tomaba mayor protagonismo en el escándalo.



El primero en poner el nombre de Pinilla Álvarez en la palestra fue el exsubdirector general de la entidad, Víctor Andrés Mesa, quien una vez fue declarado insubsistente expidió un comunicado en el cual señaló a Sneyder Pinilla como el ‘cerebro’ encargado de la estructuración del contrato para la compra de los 40 carrotanques, al parecer, con millonarios sobrecostos.



“El trámite precontractual de esta orden de proveeduría, identificada con el número: SMD-GS-CTQ192-2023 del 12 de octubre de 2023 se estructuró en la Subdirección de Manejo de Desastres, siendo Subdirector el señor Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, cuyo procedimiento incluyó la etapa de estructuración o comité de estructuración, seguido por el comité de evaluación, la invitación que ellos hicieron a los oferentes, la Orden de Proveeduría como tal, la cual fue firmada por el Director General de la Ungrd, señor Olmedo de Jesús López Martínez”, señaló Mesa.



Según el registro del contrato de proveeduría SMD-GS-CTQ192-2023, Pinilla Álvarez no solo hizo parte del comité y aprobó técnicamente el millonario convenio para la compra de los 40 carrotanques, sino que además hizo parte de las diferentes fases del proceso precontractual: solicitud de las cotizaciones, comunicaciones para la revisión previa y estructuración técnica, hasta terminar con la firma del contrato de compraventa de los 40 carrotanques por valor total $46.800 millones, es decir, $1.170 millones por cada vehículo.



No obstante, la labor de Pinilla Álvarez no terminó ahí, un par de días después expidió una nueva orden de proveeduría bajo el radicado SMD-GS-CTQ-001-2024, para la compra de 20 carrotanques más para La Guajira, por valor total $27.600 millones, es decir, esta vez cada vehículo costó $1.380 millones cada uno, $210 millones adicionales por cada carrotanque, en comparación con el contrato firmado paralelamente por la Ungrd.



Finalmente, ante la negativa de Mesa, ordenador del gasto de firmar el segundo contrato de los 20 camiones, debido al evidente direccionamiento y sobrecostos, la Ungrd solo adjudicó el contrato de proveeduría SMD-GS-CTQ192-2023 a la firma Impoamericana Roger SA, representada legalmente por Roger Alexander Pastas. Según los registros documentales, empresa Impoamericana Roger S.A., tiene su sede en una casa que actualmente está abandonada, en la capital de Norte de Santander.



Juez y parte



Precisamente, en los últimos días la Secretaría de Transparencia de Presidencia denunció penalmente al exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, Olmedo López; al exsubdirector general de la entidad, Víctor Andrés Mesa; y al subdirector de Gestión de Desastres, Sneyder Pinilla Álvarez, por su participación en las irregularidades en el escándalo de presunta corrupción en la compra de los carrotanques para La Guajira.



Para la más alta oficina de transparencia en el Gobierno Petro, los funcionarios de la Unidad de Gestión del Riesgo habrían incurrido en posibles delitos como la cartelización para elevar indebidamente los costos, celebración indebida de contratos y peculado.



“El subdirector de Desastres, Sneyder Pinilla tenía a cargo la solicitud de las cotizaciones y le pidió a tres empresas: Brand, Luket y a Infoamericana, pero Brand tenía la esposa del señor Luis Eduardo López Rosero, que a su vez es el representante legal de Luket SAS, pero que tenían los mismos revisores fiscales, el señor José Alberto Sotelo, esta situación lo que permite establecer es que se pusieron de acuerdo para colocar estos precios artificialmente altos”, advirtió Andrés Idárraga, en entrevista con la W radio.



Adicionalmente, según la denuncia de la Secretaría de Transparencia, Sneyder Pinilla, además de su rol en la estructuración de los contratos de proveeduría, habría incurrido en un evidente conflicto de intereses, pues pasó de ser el artífice de los contratos a convertirse en el supervisor de los mismos, los que él mismo había ‘confeccionado’.



Desde allí, el político santandereano habría presionado para modificar la forma de pago de los contratos y así desembolsar la totalidad del presupuesto anticipadamente.

“Inicialmente la proveeduría del contrato establecía entregar el 80 % y luego el 20 % al momento de la entrega, sin embargo, el 30 de noviembre del 2023 cambia esa modalidad por solicitud del señor Sneyder Pinilla y cambia a un pago contra entrega, para lo cual, usan una certificación de la Kenworth sobre la entrega de los 40 carrotanques, ahí es donde queremos ver realmente la transacción, porque parece que fue un mano a mano sin condiciones de respaldo y con unos presuntos sobrecostos”, agregó el secretario de Transparencia.



Otros 35 camiones



Como si todo lo anterior no fuera grave, esta semana el senador Jonathan Pulido, más conocido como Jota Pe Hernández, advirtió sobre la existencia de otro nuevo contrato del 18 de diciembre del 2023 por parte de la Ungrd para la compra de 35 vehículos más por valor de $25.375 millones.



“Carrotanques que pagaron a $725 millones pero que podrían tener un sobrecosto de más del doble. Estos carrotanques tienen un valor real, incluidos todos los impuestos, y además de todos esos valores la Ungr quiere agregar más para tratar de justificar estas compras, y no da más de $350 millones, o sea, tendrían un sobrecosto de $375 millones por cada vehículo”, denunció.



El congresista santandereano detalló que el sobrecosto en este nuevo polémico contrato de la Unidad de Gestión del Riesgo podría alcanzar los $13 mil millones.



“Estamos hablando de la compra de otros 35 carrotanques, diferentes a los 40 que ya el país conoce, una compra por $25.375 millones, donde encontramos que el sobrecosto podría ser de $13.125 millones”, agregó el senador Hernández.



Al igual que los otros contratos, este proceso también fue aprobado por Sneyder Pinilla.



De aguilarista a petrista



En junio del 2023 Sneyder Pinilla se posesionó como subdirector Manejo de Desastres de la Ungrd, en reemplazo del también santandereano, Diego Enrique Vargas, quien salió de la subdirección en medio del escándalo por el hallazgo de una maleta con $500 millones en efectivo en su oficina.



La llegada de Pinilla Álvarez a la Ungrd sorprendió, ya que más allá de haber sido alcalde y un nombramiento en el Invías Santander, con el respaldo del exalcalde de Floridablanca, Héctor Mantilla, la hoja de vida de Sneyder Pinilla no era la más idónea para ocupar la subdirección de la entidad.



A pesar de su poca experiencia en el sector, solo bastaron ocho meses para que Pinilla Álvarez se convirtiera en el súper poderoso de la contratación en la Unidad de Gestión del Riesgo. Pero ¿cómo el exalcalde de Sabana de Torres llegó a ser nombrado en el alto cargo directivo de la Ungrd?



Como si se tratara de un ‘camaleón’, Pinilla no dudó en cambiar de toldas políticas para llegar al Gobierno Nacional.



Vanguardia tuvo acceso a una grabación en la cual, en 2015, en plena campaña por las elecciones locales, el exgobernador de Santander, Hugo Aguilar, jefe del clan Aguilar, uno de los más poderosos de la región, llegó hasta Sabana de Torres para levantarle la mano al debutante aspirante a la Alcaldía de ese municipio, Sneyder Pinilla Álvarez, un ingeniero que se estrenaba en la contienda electoral como aspirante del ASI y el Partido Conservador.



“Téngalo por seguro, Sabana de Torres, que el futuro está en estos jóvenes, es un buen amigo, un muchacho de familia, trabajador, honesto, visionario, emprendedor y que sabe de tejido social que es trabajar por lo pobres, para los más humildes, para los más necesitados, la tercera edad, por lo niños, por los discapacitados y también apoyando al empresario, al ganadero, al palmicultor, a esa gente que genera empleo por eso es una garantía y hoy estoy aquí, Sneyder, porque sé lo que significa usted para Sabana de Torres”, manifestó en plena plaza pública el exgobernador Aguilar.



Con el guiño de Aguilar, que en ese momento ostentaba poder en la Gobernación de Santander con Richard Aguilar, Sneyder Pinilla logró salir electo alcalde de Sabana de Torres con más de 4 mil votos, en su estreno en el sector público.



A pesar del respaldo de los Aguilar, y ya con el poder en sus manos el exalcalde de Sabana Torres comenzó a forjar nuevas alianzas políticas con el exgobernador Didier Tavera y con el entonces mandatario de Floridablanca, Héctor Mantilla, este último, también del partido Conservador.



Guiño petrista



Sin embargo, fue su amistad con otro santandereno, pero militante de Comunes, antiguas Farc, también integrante de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, la que determinó la llegada de Pinilla Álvarez a la subdirección para el Manejo de Desastres.



Se trata Alexander Angulo Ordóñez, actual Coordinador Nacional de Reasentamientos de la Ungrd, de plena confianza de Olmedo López y del propio presidente Gustavo Petro.



Sneyder Pinilla y Alexander Angulo Ordóñez se conocieron en las elecciones locales del 2015 donde Pinilla era candidato a la Alcaldía y Angulo aspirante a al Concejo de Sabana de Torres, ambos avalados por el partido Alianza Social Independiente, ASI.



Aunque Sneyder Pinilla fue elegido alcalde con toda la maquinaria Aguilar impulsando su candidatura, Angulo Ordóñez no corrió con la misma suerte y se ‘quemó’ con solo 92 votos.



Tres años después Angulo, con el guiño de Sneyder Pinilla intentó ser candidato a la Cámara en la Coalición Alternativa Santandereana, en las legislativas del 2018, con el aval del ASI. Sin embargo, el ungido fue Diego Jaimes, situación que suscitó el disgusto de Angulo quien decidió renunciar a su militancia en la ASI.



A pesar de no haber logrado el aval, Alexander Angulo concentró sus esfuerzos en respaldar la candidatura al senado de Olmedo de Jesús López quien aspiraba por la Coalición Lista de la Decencia, bajo el guiño del ASI.



Aunque Olmedo López se ‘quemó’ en sus intenciones de llegar al Congreso, al obtener únicamente 6.909 votos, el hasta hace poco director del Ungrd logró la votación más alta de la Lista de Decencia en Sabana de Torres, superando a figuras de la talla de Gustavo Bolívar, del petrismo o Aida Avella, líder de la UP.



Luego de renunciar a su militancia, Angulo, con la ayuda económica del entonces alcalde de Sabana de Torres viajó a Argentina donde fundó una ONG para refugiados políticos. Tras varios años en ese país y ser expulsado de Paraguay en 2021, por reunirse con el grupo guerrillero autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo sin el permiso del gobierno, Angulo Ordóñez regresó a Colombia y comenzó a militar en el partido Comunes.



Ya en la dirección de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López le propuso a Alexander Angulo la subdirección de Gestión del Desastres, sin embargo, no cumplía con el lleno de los requisitos por falta de estudios especializados.



Ante esta situación, Olmedo López decidió nombrarlo como Coordinador Nacional de Reasentamientos y a la vez este le dio el guiño a Sneyder Pinilla para que llegara a la subdirección para el Manejo de Desastres. Ambas carteras con millonarias chequeras para ejecución de proyectos.



La cercanía entre Oldemo López y Alexander Angulo es tal, que incluso el exdirector de la Ungr estuvo el pasado mes de diciembre en la boda del político santandereano que se celebró en Sabana de Torres.



La Unidad Investigativa de Vanguardia intentó comunicarse con Sneyder Pinilla y Alexander Angulo, pero no hubo respuesta por parte de los funcionarios.



Por su parte, Olmedo López aseguró en entrevista con Colprensa que todo se debía una persecución en su contra.



Paralelamente a la multimillonaria contratación que tenía desde la Subdirección de Gestión de Desastres, Sneyder Pinilla también uso su súper poder contractual para aumentar su dominio político en Sabana de Torres.



Es así como en un hecho inédido y sin respaldo jurídico o técnico de las supuestas emergencias a atender, destinó $30 mil millones para “obras de mitigación” en Sabana de Torres, en plena época electoral, en sitios donde impulsaba indirectamente la campaña de Darío Buchenicow Caballero, quien finalmente salió elegido con una votación de 7.660 votos, la más alta en la historia del municipio del Magdalena Medio.



De hecho, Sneyder Pinilla hizo presencia en Sabana de Torres la semana previa y posterior de las elecciones del pasado 29 de octubre, coordinando las millonarias obras de atención de desastre que él mismo ordenó de manera directa, sin usar convenios interadministrativos como regularmente suele usarse en este tipo de procesos.



La última publicación en redes sociales da fe que Sneyder Pinilla estuvo en Sabana de Torres el 27 de octubre, dos días antes de las votaciones. Volvió a aparecer en redes, el 31 de octubre de 2023, dos días después de los comicios locales y continuaba en Sabana de Torres.



La relación entre los dos funcionarios de la Ungrd: Sneyder Pinilla y Alexander Angulo, es tal que incluso ambos estuvieron presentes en la posesión de Darío Caballero como alcalde de Sabana de Torres. Incluso, en una de las fotografías del acto protocolario Caballero aparece junto a Alexander Angulo y Jairo Cala, representante a la Cámara por Comunes, partido de las desmovilizadas Farc.