Así puede ver el Festival Estéreo Picnic 2024 en televisión

El Parque Simón Bolívar de Bogotá se llena de música con el FEP y Canal Capital se asegura de llevar lo mejor de la programación a toda Colombia, a través de su señal abierta de televisión, la página www.canalcapital.gov.co y sus redes digitales, del 21 al 24 de marzo.

Pato Mantilla y Andrés Salazar estarán acompañando la transmisión para televisión abierta, que recogerá alternadamente las presentaciones musicales de las tres tarimas, y en la que los televidentes podrán apreciar las entrevistas con los artistas y notas sobre la presencia de las mujeres en la música, las bandas nacionales, los artistas de dos y tres décadas atrás que reviven la nostalgia de la juventud, o el futuro de la música a partir de la curaduría del FEP.

En el sitio web www.canalcapital.gov.co se podrá seguir tanto la señal principal que se ve en televisión, como otras tres que están asociadas a cada una de las tarimas (de manera separada y de acuerdo con la programación del FEP) así que los usuarios podrán escoger qué señal y qué espectáculo quieren ver.

Por su parte, Laura Chambueta estará reportando desde distintos puntos del parque sobre temas de interés, que se sumarán a la información de servicio que sobre el festival entreguen distintos sectores del distrito en relación con movilidad, seguridad y otros aspectos útiles para los asistentes.

De esta manera, los televidentes, al igual que los centenares de personas que estarán en el parque desde este jueves y hasta el próximo domingo, podrán disfrutar de los artistas que bajo el lema El presente está cada vez más cerca, hacen parte del cartel de este año, entre ellos los internacionales Blink-182, Arcade Fire, Kings of Leon, M.I.A, Proyecto Uno, Nicki Nicole, Kings of Leon, The Offspring, Grupo Frontera, Phoenix y Arca.

El talento nacional también se hace presente con Feid, Afro Legends, Sa!koro, Verraco, Fruko y sus Tesos y Buha 2030, entre muchos otros, que ofrecerán al público colombiano y a los visitantes extranjeros. que ya reconocen a Bogotá como la ciudad con los mejores festivales, un verdadero espectáculo musical.

21, 22, 23 y 24 de marzo de 2024

En las tardes

