El inmortal legado de Omar Geles

En las más de tres décadas y media que realizó la labor de componer, Omar Geles creó más de mil canciones en el género vallenato, solo mencionando las que han sido grabadas.

Quizás, otros compositores han escrito más temas en menos tiempo, pero pocos lograron tantos éxitos en tantas voces como este hijo de Valledupar en sus 57 años de vida.

Omar nació para la música, para el vallenato, pues todo lo que se propuso en este arte, no sólo lo hacía bien, también solía convertirse en lo mejor. Primero en el acordeón, transformándose en el Rey Vallenato Infantil, Rey Vallenato Aficionado, en 1987, Rey de Reyes en la misma categoría y Rey Vallenato en 1989.

Desde la ejecución de este instrumento lideró por más de dos décadas la agrupación ‘Los Diablitos’, siendo su principal compositor y pieza clave en la construcción de un nuevo sonido en la música vallenata. Como no mencionar ‘Los caminos de la vida’, una de las primeras composiciones de Geles y que hoy por hoy es un clásico de la música colombiana con más de 32 años de historia.

Con todo el éxito, la fama y el reconocimiento, Omar Geles sintió el llamado de Dios, y al aceptarlo en su corazón, se dio cuenta que no podía seguir con una agrupación que llevara el nombre de ‘Los Diablitos’, y no dudó en dejarlo, por lo que creó ‘La gente de Omar Geles’.

“Cambiamos el nombre, pero cuando nos contrataban quienes promocionaban los shows nos seguían llamando ‘Los Diablitos’, e incluso muchas veces nos contrataban con la condición de llamarnos ‘Los Diablitos’. Realmente no estaba cumpliéndole la promesa que le había hecho a Dios”, comentó en su momento Omar Geles.

Por eso, en diciembre de 2009 decidió definitivamente terminar con su agrupación y comenzar un nuevo proyecto casi de ceros, como solista, bajo el nombre de Omar Geles, donde él interpretaría todas las canciones, dejando a un lado el acordeón, pero sólo en los escenarios, pues es un instrumento que aún hoy en día lo apasiona.

“El testimonio más bonito que le puedo dar a la gente es que cumplirle a Dios si paga. Cuando decidí terminar de verdad con ‘Los Diablitos’ y lanzarme como intérprete las cosas han salido mucho mejor de lo que esperábamos. Vale la pena cumplirle a Dios”, continuó el compositor.

Hasta el momento, era uno de los artistas vallenatos que más tocaba por todo el país, y la agenda estaba repleta de presentaciones, por lo que muchos afirman que de ahí su descuido en su estado de salud.

Omar Geles ‘jugaba con ventaja’ con respecto a sus colegas. Fueron más de mil canciones grabadas por diferentes artistas, de las cuales dos centenares fueron número uno en las emisoras vallenatas del país. Junto a ellas, el repertorio que por más de dos décadas construyó con ‘Los Diablitos’ ha cobrado relevancia en los últimos años. Así, necesitaría de shows de diez horas de duración para cantar sus número uno, sin repetir canción y mucho menos presentar nuevos temas.

Afirmaba que la inspiración no lo ha abandonado desde que empezó a componer hace casi cuatro décadas. “Lo que mejor hago es tocar el acordeón, pero luego descubro que Dios me dio el don de componer. En 1986 empiezo a escribir y me empiezan a grabar diferentes grupos vallenatos”.

Para los apasionados del vallenato el nombre de Omar Geles es una eminencia y hace parte de las ‘grandes ligas’ de este género musical. Pero para quien gusta del vallenato pero no es ‘gomoso’ del detalle y la investigación, quizás su nombre no sea tan reconocido.

Sin embargo, si se empieza hacer una lista, sólo de sus éxitos recientes, sin duda alguna será la mejor forma de reconocerlo como un señor maestro de la composición.

Primero está la ya mencionada ‘Los caminos de la vida’ y ‘Como le pago a mi Dios’ interpretada por ‘Los Diablitos’, ‘El amor más grande del planeta’ (Felipe Peláez), ‘Cuatro Rosas’ (Jorge Celedón), ‘Duele’ (Daniel Calderón), ‘Como te pago’ (Iván Villazón), ‘No puedo’ (K-vras), ‘La aplanadora’, Jorge Oñate, ‘Por querer olvidarte’ (Nelson Velásquez). Tan sólo algunas de las canciones con el sello Omar Geles y que no pueden faltar en parranda vallenata alguna.

En su propia voz

“Cuando tomo la decisión de terminar con ‘Los Diablitos’, y veo que compadres como Felipe Peláez, quien también es compositor, hizo su grupo y otros colegas seguían por ese camino. Me dije, ‘Si tengo el repertorio, por qué no canto yo mis propias canciones’. Lo hice y se volvió un boom”, confesó con alegría Omar Geles.

Su mejor carta de presentación, dos mosaicos con algunos de sus temas. Así, por las diferentes redes sociales la gente empezó a contactarlo, a preguntarle, ¿Por qué esperó tanto tiempo para empezar a cantar sus canciones? A confesarle que sus canciones hacen parte de la banda sonora de su vida. Así, el arte de un compositor que no suele ser reconocido por el público, las flores se las suele llevar el intérprete, empieza a quedar a un lado gracias a su faceta como cantautor.

La siguiente pregunta a resolver no podía ser otra. Siendo ahora cantautor, cómo desprenderse de sus canciones para que otros las interpreten y las conviertan en éxito. “No pensé que fuera tan difícil, pero ahora lo es. La verdad es que no voy hacer desagradecido con ellos que por años han grabado mis canciones y las han convertido en éxito. Yo espero que Dios me regale una nueva canción para mis discos”.

Lo curioso es que buena parte de las canciones compuestas nacieron, al menos en su idea original y primeros versos, en las bolsas para el mareo que colocan al frente de las sillas de los aviones. Parece que nunca se le ocurrió tener una libreta a la mano, y en dichas bolsas, con bolígrafo prestado, empezaba a crear una a una las líneas de memorables vallenatos. “Las botaba y me pesa haberlo hecho”, confesaba.