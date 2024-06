Ella era la dama de honor que murió en celebración de una boda: se cayó el techo

Un trágico colapso del techo durante una boda en Valledupar, Cesar, dejó dos muertos y más de 30 heridos la noche del sábado 1 de junio de 2024. El fotógrafo del evento cuenta los momentos de horror.

Ebed Shaday Calderón Rosales y Camilo Ochoa estaban celebrando su matrimonio en la Casa Campo los Riascos en Valledupar, cuando ocurrió una tragedia. Durante la celebración, el techo del salón se desplomó, dejando 50 personas heridas y dos muertas.

Una de las víctimas fue Naileth Guerra Ochoa, de 22 años, quien era la dama de honor y amiga cercana de la novia, Ebed Shaday Calderón Rosales. Naileth era tecnóloga en construcción de edificaciones y percusionista. La otra víctima fue Saray Michel Varela Manga, una niña de 13 años.

El incidente ocurrió alrededor de las 8:30 de la noche del sábado, 1 de junio de 2024, en medio de un torrencial aguacero. Las autoridades están investigando las causas del colapso del techo, y una de las hipótesis tiene que ver con las fuertes lluvias que a esa hora había en la ciudad.

Ebed Shaday Calderón Rosales expresó su dolor y confusión en las redes sociales después del incidente. Ella escribió: “Mi amiga linda, mi reina, mi mona, la del corazón más noble, no puedo creer todo esto. Dios mío, te rogué tantooo. Dios mío, gracias por ser un ángel a mi vida, por amarme tanto, manita; me duele el alma, teníamos tantos sueños. Fuiste tan buena conmigo, manita linda, te amo tantoo. Dios, ayúdanos. Quién me va a llamar todos los días, eras un ángel en la tierra a todos los que te conocían”.

El techo de un kiosko ubicado en una casa campestre en las afueras de Valledupar colapsó durante la celebración de un matrimonio. El incidente ocurrió alrededor de las 8:30 p.m., durante un fuerte aguacero.

El colapso del techo resultó en dos muertes y al menos 30 personas heridas. Las víctimas mortales fueron identificadas como Naileth Guerra Ochoa, la baterista de un grupo musical de una iglesia de la ciudad, y una menor de 14 años de edad. Ambas fueron trasladadas a un centro asistencial, pero debido a la gravedad de sus heridas, perdieron la vida.

Los servicios de emergencia, incluyendo los Bomberos, la Cruz Roja y la Defensa Civil, llegaron rápidamente al lugar para realizar labores de búsqueda y rescate. Las autoridades están investigando la causa del colapso del techo.

Por su parte, el fotógrafo del evento detalló el pánico vivido: “Empezamos a escuchar cuando se resquebraja todo, hacía un ruido como si estuvieran tirando piedras. El sonido era muy fuerte, todo el mundo se levantó y antes de que se viniera abajo mi esposa y yo salimos corriendo. Escuchamos muchos gritos, se cayó todo el techo, sucumbió completamente, muchos pedían ayuda, fue algo horrible”.

El evento, que comenzó de manera tranquila, se transformó en caos cuando la estructura del techo del quiosco se desplomó, aparentemente debido a la intensa lluvia. “No escuché ningún rayo, lo que sí sucedió es que había mucha lluvia. Quizá eso fue lo que hizo que la estructura se cayera”, añadió el fotógrafo.

Eduardo Emilio Esquivel López, secretario de Gobierno de Valledupar, explicó que las investigaciones iniciales apuntan a que la humedad afectó la estructura de la casa de campo recién construida, provocando el colapso. “Es un hecho desafortunado el que se registró anoche en este matrimonio que se festejaba en esta casa de campo. Presumimos que la humedad ocasionada por el fuerte aguacero que cayó afectó la estructura de esta casa recién construida. Estamos realizando todas las investigaciones del caso, porque se debe buscar a los responsables”, indicó Esquivel.

El funcionario también destacó la rápida respuesta de los organismos de socorro y de los centros asistenciales. “Tenemos dos personas fallecidas, entre ellas una menor de edad y una joven de 22 años. Hay 30 personas que resultaron heridas y tres de ellas se encuentran graves en centros asistenciales de la ciudad. Hay que resaltar la labor del Cuerpo de Bomberos de Valledupar, la Defensa Civil y la Crue con la respuesta de los hospitales para atender a los heridos”, precisó.

Un testigo del suceso describió el caos: “Estaba lloviendo, cuando de repente se escuchó como el sonido de un trueno, la luz se fue y volvió enseguida. En ese momento es cuando se cae el techo del quiosco y todos comenzamos a correr. La niña que era la que llevaba los anillos y la dama de honor se metieron debajo de la mesa, ahí las encontraron después, pero sin vida”.

La novia, Ebed Shaday Calderón, y su esposo no sufrieron lesiones. Las autoridades continúan investigando para determinar las causas exactas del colapso y establecer responsabilidades en este trágico incidente.