Por no pagar $6.000 de un queso que encargó, su vecina la apuñaló

Las mujeres comenzaron a discutir, y posteriormente una de ellas atacó a la otra de manera letal.

La intolerancia en Colombia sigue mostrando su rostro más violento. En la manzana 2 de Ciudad Equidad, al oriente de Santa Marta, una discusión por una deuda de $6.000 resultó en una brutal agresión con arma blanca. Alicia Mejía, una residente del sector, fue apuñalada por su vecina, Joelis Torres, en un episodio que ha conmocionado a la comunidad.

Puede leer: "Duró dos horas tirado en el pavimento": a Julián lo arrollaron y nadie lo ayudó

Según Última Hora Magdalena, el incidente se desencadenó cuando Torres llegó a la casa de Mejía para cobrar el dinero de un queso que le había encargado días antes. Mejía le explicó que no tenía el dinero en ese momento, lo que provocó una fuerte discusión entre ambas mujeres. La disputa verbal escaló rápidamente y, en cuestión de minutos, Joelis Torres sacó un cuchillo y le propinó dos puñaladas a Alicia Mejía en diferentes partes del cuerpo.

Además: Así terminó el caso del hombre atropellado por su exjefe cuando pidió su liquidación

La víctima quedó malherida en el suelo, mientras los vecinos, alarmados por los gritos y la violencia del ataque, acudieron en su auxilio. Mejía fue trasladada de inmediato a un centro asistencial, donde está recibiendo atención médica.

Respecto a la atacante, el mismo portal informó que huyó, por lo que las autoridades están tras su pista.

"A veces no es el dinero lo que lleva algunas personas tomar una fatal decisión si no la burla y la mamadera de gallo hay personas que les gusta coger fiado y después no les gusta pagar pero sea como sea no es para que hubiera llegado a tanto querer matar por miserables $6000", se lee en un comentario.