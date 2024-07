Joven recibió más de 11 puñaladas en medio de riña por un arriendo

En medio de un terrible hecho de intolerancia un joven, de 22 años, fue atacado con arma blanca hasta morir, presuntamente, por la familia de su excuñado.

Una discusión por el cobro del arriendo de una vivienda sería la causa del brutal asesinato de Ricardo Alejandro De Nicolais, de 22 años, quien fue atacado en múltiples oportunidades con arma blanca. En medio del hecho, dos hermanos de la víctima resultaron gravemente heridos.

Ricardo Alejandro era oriundo de Venezuela, país que dejó para migrar a Colombia junto con su familia en busca de mejores oportunidades de vida. El joven, y sus hermanos, residían en la localidad de Fontibón, en Bogotá; allí ocurrió la tragedia el pasado miércoles, 3 de julio.

“Ese día yo tenía una citación en la casa de la justicia que me había puesto mi expareja (Diego H.) para conciliar por un tema del pago del arriendo del lugar donde vivíamos. Resulta que él es quien figura en el contrato de arrendamiento del inmueble; en el lugar vivíamos él, mis tres hermanos, mi cuñada, la hija que tenemos en común y yo, cada quien tenía su espacio. Lo que él estaba peleando era que teníamos que pagarle más, porque él ya no tenía trabajo”, contó a Q’Hubo Bogotá Gineth Montilla, hermana de la víctima.

Gineth y su expareja, tras la citación, no llegaron a ningún acuerdo y minutos después de salir de la Comisaría de desató la violenta confrontación que terminó con la vida de Ricardo Alejandro, quien trabaja en una salsamentaria.

Según el relato de la hermana de la víctima, Diego se dirigió a la vivienda en compañía de un hermano y allí sostuvieron una acalorada discusión con los hermanos de Ricardo Alejandro, que rápidamente escaló a las agresiones físicas.

“En el sitio ya estaba un hermano de mi ex, luego al sitio llegó el papá de mi ex y otro hermano. En medio de la situación agredieron a mi hermano mayor, uno de ellos le pegó con una piedra, le dio tan duro que era pa’ haberlo matado, además lo apuñalaron en el brazo. A otro de mis hermanos lo apuñalaron también en el abdomen. Ricardo estaba llegando a la casa y fue cuando se le lanzaron a él y le dieron más de 11 puñaladas, no le dieron ni tiempo de defenderse”, detalló al citado medio la mujer.

Dice en su aterrador relato Gineth que su hermano menor recibió unas puñaladas por parte de unos familiares de su expareja, posteriormente, él corrió hasta la entrada del supermercado, pero lo alcanzaron y con ayuda de otras dos personas le siguieron ocasionando más heridas.

