“Estoy preocupado”: Hernán Torres entregó su balance tras la derrota contra el Cali

El técnico Hernán Torres entregó su balance de la derrota ante el Cali, la cual comenzó

a revivir los ‘fantasmas’ del semestre anterior.



Resultados negativos, árbitros pitándole en contra, varios jugadores lesionados y, además, un fútbol sin identidad, sin chispa, sin vida. Esos términos fueron los que rodearon la campaña anterior del Deportes Tolima, pero ahora comienzan a hacer parte del equipo en la presente temporada.

En apenas seis fechas del ‘Clausura’ 2023, la palabra crisis ya ronda al Vinotinto y Oro, especialmente tras la derrota 2-1 ante el Deportivo Cali en el estadio Manuel Murillo Toro.

Sobre este compromiso, el técnico Hernán Torres sostuvo que “Tolima tenía un partido bien llevado en el primer tiempo. Hicimos un buen trabajo, estuvimos en zona del rival jugando constantemente, creamos opciones de gol y convertimos un gol.

Pero luego llegó la jugada ‘dudosísima’ del penalti. El señor (Diego Escalante) la determinó, y ahí llegó el empate. Desde ahí empezamos a bajar el ritmo y la intensidad que teníamos”, resumió el estratega ibaguereño.

Luego manifestó que “para la segunda parte estábamos llevando bien las cosas, llegó el otro penal, el cual me pareció más claro que el primero, y tuvimos un aire cuando lo atajó Cuesta. Ya después con la lesión de Kevin y la expulsión de Gil, nos complicaron en la pelota quieta y nos marcaron el 2-1”.

Torres refirió que “faltando 10 minutos tratamos de tomar decisiones para buscar el partido, como ustedes lo vieron en los cambios. Los teníamos controlados, no teníamos problemas, pero ese es el fútbol, en dos o tres minutos puede cambiar la historia”.

Al ser consultado sobre las constantes lesiones, confesó que “estamos preocupados, y por eso incluso hemos bajado la intensidad en los trabajos. Vamos a ver si es eso. La semana que pasó fue sin tantas cargas, fue tranquila. Le apostamos a la recuperación.

Pero este es un tema que está pasando en todos los equipos. En todos los clubes se está lesionando la gente. Como cuerpo técnico estamos preocupados, y no nos va a pasar lo del año pasado, cuando tuvimos entre 15 y 16 lesionados”.

Cuando le preguntaron por el polémico arbitraje de Escalante, de inmediato dijo que “yo no quisiera comprometerme con los árbitros. Me disculpa. El grupo quiere reventarse contra ellos, pero no quiero que eso pase. Ellos, imagino que tienen sus evaluadores, quienes son los que deciden. En una época yo peleaba mucho con los jueces, pero eso era peor. Es como pelear con la Policía”.

Luego, de manera enérgica indicó que “allá ellos verán qué hacen, si siguen haciendo lo que están haciendo, o se mejoran o empeoran. Que hagan lo que quieran, pero Deportes Tolima no se meterá con los árbitros”.

Además, sostuvo que “no podemos dar papaya, y eso lo sabe el grupo, lo sabemos todos. Esto seguramente no va a cambiar, entonces tenemos que ser muy inteligentes al momento de jugar”.

Del mal momento que atraviesa su conjunto, manifestó que “hay un duelo muy grande en nuestro plantel, pues queríamos conseguir los tres puntos en este partido, entendiendo que era muy importante. Estamos preocupados y en deuda con los puntos, pero somos conscientes que tenemos un grupo humano trabajador y competitivo.

Yo sé que existen sinsabores y angustias por esta derrota, como las tenemos nosotros. Pero eso es el fútbol, y en nosotros está cambiar esta historia y lo que está sucediendo. Hay que recuperar estos puntos de visitante. Hemos hablado esto con el grupo. Acá no queda sino trabajar para conseguirlo”.

Pinto, molesto

Terminado el juego contra Tolima, al DT del Cali, Jorge Luis Pinto, el periodista de Vavel Colombia le recordó sus recientes declaraciones sobre el ‘antifútbol’ y le preguntó por qué sus jugadores habían hecho justamente eso en Ibagué. Además, le consultó si “miraba de reojo” el descenso.

Con notable malestar, el estratega inicialmente le dijo: “Usted me hace unas preguntas tan absurdas, que me sorprenden. Por qué mejor no me habla de que estamos ganando, que vamos invictos y que estamos escalando posiciones. Al menos apóyenos en eso”.

Respecto a lo primero, el estratega comentó: “No vio que Mera estaba desgarrado, y a los otros los sacamos también por eso. Mejor miremos fútbol. Yo no quiero jugadores en mi equipo tirándose al piso, y esa mi filosofía. ¿Está claro?”.

