Dania Heredia, nueva vicepresidente de Asuntos Corporativos de Cemex

Dania llegó este año a liderar desde Bogotá, la estrategia de asuntos públicos, comunicaciones y relaciones con comunidades de Cemex.

Trabajará en la región Centro, Suramérica y Caribe, que reúne un total de 13 países en los que la compañía tiene presencia con plantas de producción y relaciones comerciales. Dania es licenciada en Derecho y Magíster en Derecho Empresarial y Legislación Económica de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) de Santo Domingo (República Dominicana) y cuenta con un Executive MBA de Barna Business School.

Ingresó a CEMEX en el 2005 en el área de Relacionamiento y Asuntos Corporativos, y desde entonces se ha desempeñado en posiciones en las áreas de Comunicaciones, Asuntos Corporativos y Sostenibilidad en República Dominicana; Gerente Legal para el Caribe entre 2007-2017 y Directora Legal para las operaciones de República Dominicana, Puerto Rico y Haití hasta diciembre del 2023.

Antes de hacer parte del equipo de Cemex, trabajó como abogada litigante y defensora pública, y posteriormente directora del Programa de Defensoría Pública del Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, apoyado por USAID. En su trayectoria profesional, ha desempeñado posiciones como abogada corporativa en empresas multinacionales como VERIZON y Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA).

Otros aspectos relevantes

Ha participado en formaciones empresariales en China-Europe International Business School, (Shanghai, China) y Florida International University, así como otros estudios en Responsabilidad Social Corporativa del Tecnológico de Monterrey y Resolución Alternativa de Conflictos y Arbitraje de la Universidad de Valparaíso, Chile-PUCMM.

Desde el 2021, ha sido miembro del Comité de Diversidad e Inclusión Regional de CEMEX para la región SCAC. Desde el 2017 hasta el 2023, fue directora del Board de CEMEX Carib Cement Limited Company en Jamaica.

Ha sido miembro activo de diferentes comisiones de importantes asociaciones empresariales en República Dominicana, tales como la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Asociación de Empresas de Inversión Extranjera (ASIEX) y Asociación Dominicana de Empresas Productoras de Cemento Portland (ADOCEM).

Miembro fundador desde el 2006 de la Red Nacional de Empresas para la Protección Ambiental (ECORED), asociación empresarial más importante en República Dominicana y referente en materia de sostenibilidad. Ha sido parte de su junta directiva en tres periodos en calidad de directora Legal y vicepresidente.

Actualmente, ocupa la presidencia del Consejo Directivo para el periodo 2023-2025. Desde ese gremio ha impartido múltiples conferencias, webinars, podcast, paneles, entrevistas y artículos promoviendo la sostenibilidad ambiental en el sector empresarial y el coprocesamiento en la industria cementera en la República Dominicana.

Fue miembro de la Comisión Empresarial para la elaboración y discusión del Proyecto de Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Co-Procesamiento, hoy ley #220-25. Representante de ECORED ante el Fideicomiso de Gestión Integral de Residuos en virtud del mandato de la referida ley #225-20.

Tanto en Verizon, CEMEX, ANJE y Ecored, ha sido galardonada con premios a la Distinción Gerencial y Socia Destacada.

Ha sido incluida en la primera edición de la revista Those Who Inspired 2020 capítulo República Dominicana y dos veces galardonada en las ediciones 2022 y 2023 por The Legal 500 como una de las mejores abogadas corporativas del país.

A partir del 2024 forma parte del Comité Asesor Multiactor de la ONU en condición de asesora del sector privado y sostenibilidad empresarial para la orientación del marco de cooperación del Sistema de Naciones Unidas.