¡Urge ganar! El ‘vinotinto’ se medirá hoy ante el Deportivo Pereira en tierras foráneas

Deportes Tolima deberá imponerse hoy al Pereira como visitante para que no se agudice su crisis.



Solamente una victoria podría apaciguar momentáneamente la crisis que se empieza a vivir en el Deportes Tolima, debido a los resultados negativos que al día de hoy lo tienen estancado en los últimos puestos de la tabla de posiciones del ‘Apertura’ 2023.

Cabe resaltar que el Vinotinto y Oro acumula apenas cinco puntos de 15 que ha disputado. Desde su estreno en el campeonato, en el cual venció al América en Ibagué, no ha vuelto a festejar. Posterior a ese choque sumó dos empates e igual número de derrotas, y tiene un choque pendiente con Millonarios.

Su última presentación significó una caída (1-2), ante su público, enfrentando a un Deportivo Cali que tampoco termina de convencer a su fanaticada.

Al revisar dichas estadísticas, la situación no debería ser tan extrema, y menos para hablar sobre una posible salida del entrenador Hernán Torres Oliveros. El problema es que el ‘guayabo’ por la temprana eliminación del campeonato anterior sigue vigente, y algunos de los ‘fantasmas’ de ese momento comenzaron a rondar de nuevo la ‘Tribu’, especialmente el de las lesiones.

Imágenes: Deportes Tolima / EL NUEVO DÍA

En una entrevista reciente ofrecida a un medio de comunicación de Bogotá, según el estratega ‘Pijao’, su cabeza viene siendo pedida por los periodistas locales y un sector de la fanaticada. Pero en eso se equivoca el ‘profe’, ya que es él quien la está poniendo en ‘bandeja de plata’, por el flojo funcionamiento de su equipo, el cual ya no tiene tantas excusas como el año pasado para no rendir.

Es por eso que en la confrontación de hoy (7:50 p.m.) ante el Deportivo Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas, por la séptima fecha de la Liga, la ‘Tribu’ está prácticamente obligada a ganar, si no quiere seguir cediendo terreno, lo que a la postre podría significar un nuevo fracaso, y en línea.

Urge la victoria no solo para espantar la crisis. También revitalizaría el grupo de cara a la importante confrontación del próximo jueves en el ‘Coloso de la 37’, donde chocará con el Junior en un partido único, por la clasificación a la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana.

“Creo que hemos hecho buenos juegos, pero los resultados no nos han acompañado. Hemos trabajado para corregir en lo que se está fallando, y queremos darle la vuelta a esta situación comenzando a sumar de a tres puntos”, sostuvo el atacante Juan Fernando Caicedo.

Y agregó que “en cualquier equipo, cuando las cosas no se dan, se empiezan a decir muchas cosas, ruedan los rumores. El semestre pasado no nos metimos entre los ocho, y en esta ocasión no nos queremos dar ese lujo. Nosotros vamos a respaldar al profe en el terreno de juego, como nos compete”.

Por su parte, el guardameta Juan Camilo Chaverra, quien podría asumir hoy la titularidad, indicó que “sea quien sea a quien le toque jugar, queremos sacar de ahora en adelante nuestro arco en cero. Tolima siempre se ha caracterizado por ser muy sólido atrás, y acá se viene trabajando para retomar ese potencial”.

Dato

Mauricio Mercado será hoy el juez central del partido, el cual será asistido por Miguel Roldán y Johan Castro.

