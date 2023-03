“Yo no podía irme a atacar como loco”: Hernán Torres defendió el resultado ante Pereira

Contenido Exclusivo

El técnico Hernán Torres defendió su postura táctica en el cierre del partido que le empató Pereira sobre la hora.



hernán Torres Oliveros, quien viene caminando sobre la cuerda floja con el Deportes Tolima, debido a los negativos resultados del equipo, entregó su balance de la confrontación con el Deportivo Pereira, conjunto que en el último suspiro le sacó dos puntos del bolsillo en el estadio Hernán Ramírez Villegas, por la séptima fecha del ‘Apertura’ 2023.

Para el estratega ibaguereño, “Tolima hizo todo para ganar el partido. En el primer tiempo tuvimos entre dos y tres opciones para liquidar, pero no lo hicimos. Perdonamos al rival, y en una acción de pelota quieta, otra vez, en un rebote nos empatan en el último minuto”.

Además, del resultado final dijo que “no sé si sea justo o no, lo que tengo claro es que en el fútbol no existe la justicia. En este deporte lo importante es marcar goles, y no dejárselos hacer. Yo lo que tengo que rescatar es el trabajo, el orden y la actitud que tuvo el equipo”.

Respecto a las modificaciones que hizo en el segundo tiempo, comentó que “faltaban ocho minutos cuando cambié el módulo. Como el rival empezó a levantar muchos centros, quise fortalecer el trabajo posterior con tres defensas de buena talla. Lastimosamente nos equivocamos al final, y nos desequilibraron el partido”.

Torres aseguró que “no creo que se haya caído el equipo (en la complementaria), también tiene que ver lo que hizo el rival, el cual doblegó esfuerzos para tratar de empatar. Por eso armamos un módulo para controlarlo y atacarlo como lo hicimos”.

Respecto a su puesto, aclaró que “eso lo decidirán los dueños del equipo. La hinchada debe estar indispuesta porque no se gana, y los entiendo que cuando no se consiguen los resultados, el primer señalado es el técnico, y esa es una realidad del fútbol.

Deportes Tolima / EL NUEVO DÍA

Los ‘Pijaos’ acumulan cinco partidos al hilo sin ganar en el ‘Apertura’.

Yo estoy tranquilo porque hago mi trabajo como es, con mucha honestidad, transparencia e intensidad. Créame que, si no estuviera trabajando, yo estaría relajado. Pero no es así, porque creo en este grupo y por eso seguiremos luchando”.

El DT insistió en que “Tolima hizo un partido importante, su actitud fue importante. En cuanto a los módulos, a veces me critican porque utilizo solamente uno. Y ahora que los cambié, a ustedes (la prensa) no les sirve tampoco. ¿Entonces cómo hacemos?

Cambié el módulo dependiendo de que tenía que sacar el resultado. ¿Cómo no iba a cerrar el partido faltando ocho minutos? ¿Cómo iba a seguir abierto? Ya que nos metan un gol en un rebote, en una jugada de pelota quieta, es muy verraco”.

Finalmente, el ‘profe’ destacó que “yo no podía atacar como loco al Pereira para meter tres o cuatro goles, y menos si estaba ganando el partido. Tenía que ser inteligente y tomar decisiones. Para eso estamos los técnicos, y aunque esas determinaciones a veces le gustan a la gente y a veces no, yo estoy aquí para eso. Y lo seguiré haciendo hasta cuando me tenga que ir, porque yo no soy de los que salgo corriendo ante las adversidades”.

