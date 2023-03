‘Supermán’ López escaló la ‘pared’ en Santa Isabel: hoy será el circuito en Ibagué

Contenido Exclusivo

Con premio de montaña de primera categoría, en toda la entrada a Santa Isabel y hasta el parque de esta población ubicada al norte del departamento, culminó la cuarta etapa de la Vuelta al Tolima que dejó como ganador a Miguel Ángel ‘Supermán’ López, quien espera hoy adjudicarse en Ibagué la edición 2023.



La fracción, que inició en el parque principal de Lérida a 543 msnm y luego de unos kilómetros inició ascenso a la cordillera Central, tuvo, como lo ha sido durante esta Vuelta, el acompañamiento de una neblina espesa y un poco de lluvia.

Y como era de esperarse, el internacional López del Team Medellín buscó ganar su segunda etapa y recortarle a Rodrigo Contreras de Colombia Pacto por el Deporte, los 11 segundos que le llevaba, así que inició un fuerte ataque, que para mala fortuna de Contreras, su bicicleta pinchó y perdió tiempo valioso. ‘Supermán’ fue ayudado por su compañero Yeison Reyes quien después del arduo trabajo se quedó para dejar a cinco hombres al frente, el espectáculo ofrecido por Contreras solamente lo detuvo el pinchazo y fue así como en la meta, a 2273 msnm y luego de una hora 45 minutos y 21 segundos, festejó López.

Al final de la fracción de 49 kilómetros, etapa ‘Reina’ que dejó a Miguel Ángel como líder de la general a cinco segundos sobre Rodrigo Contreras, este último indicó, “la etapa fue muy dura, sabía que me iban a atacar, el Team Medellín estuvo a la rueda y a un kilómetro me pinché y tuve que llegar con lo que tenía, y no pude estar en el sprint.

Ómar Mendoza me ayudó bastante, me dio fuerza para ir por López, quería ganar pero la rueda se pinchó; mañana (hoy), lo seguiremos intentando, esta vez no fue por esfuerzo sino por temas mecánicos”, apostilló Contreras.

La Vuelta al Tolima culmina hoy en Ibagué, con una circuito cerrado por la carrera Quinta desde la calle 25 hasta la 42, con salida y llegada en la calle 31.

General

1. M. López 8:42:41

2. R. Contreras 0:05

3. C. Muñoz 0:27

4. W. Peña 0:49

5. Ó. Fernández 1:01

