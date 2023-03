‘Copa de oxígeno’: El arquero William Cuesta terminó como la figura del compromiso

Un Deportes Tolima urgido de victoria le ganó anoche al Junior con lo justo y avanzó a la fase de grupos de la Sudamericana.





Deportes Tolima consiguió salir anoche de ‘cuidados intensivos’ al derrotar por la mínima diferencia al Junior en Ibagué, y se clasificó a la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana 2023.

El equipo de la ‘Tierra Firme’ venía de sumar cinco partidos consecutivos por Liga sin conocer la victoria. Por tal motivo, requería con urgencia una ‘pipeta de oxígeno’. Incluso, esta situación tenía tambaleando al técnico Hernán Torres Oliveros.

Pero la situación cambia con este triunfo, ya que le servirá de motivación a la plantilla, además que le asegura a la Institución un ingreso mínimo de 900 mil dólares por solamente jugar los tres partidos como local de la siguiente instancia del campeonato internacional. También, cada triunfo le permitiría recibir 100 mil dólares adicionales.

Imposible no estar contentos. Sin embargo, el sol no se puede ocultar con un dedo. Sí, la ‘Tribu’ consiguió eliminar al Junior de Carlos Bacca y Juan Fernando Quintero, el mismo que en su presentación aseguró que ‘explotarían’ al equipo que se les cruzara en el camino.

Eso no pasó con el Vinotinto y Oro. No obstante, los ‘Pijaos’ sufrieron bastante para asegurar el boleto que estaba en juego es este único partido, ya que se debe recordar que no habrá revancha. Así lo indican las nuevas reglas del certamen.

Para quienes lograron ver el cotejo del pasado fin de semana en Pereira, por el ‘Apertura’, podrán dar fe que esta confrontación fue prácticamente la misma. En el estadio Hernán Ramírez Villegas se comenzó ganando también muy temprano, y de igual forma el equipo acabó contra las cuerdas.

Afortunadamente en esta ocasión no hubo errores que permitieran un gol, como en la capital risaraldense. Además, hay que darle un reconocimiento especial al recientemente cuestionado William Cuesta.

El espigado portero fue figura indiscutida, ya que salvó en varias ocasiones a su escuadra, sobre todo cuando se juntaban ‘Juanfer’ y Luis ‘Cariaco’ González, el hombre que le cambió la cara al onceno ‘Tiburón’, y que metió constantemente en aprietos al dueño de casa.

Y es que a los siete minutos Tolima ganaba cómodamente con un potente remate cruzado de Junior Hernández. Él y sus compañeros tuvieron un arranque de cotejo con mucho ímpetu, inteligencia y dominio.

Pero la situación se transformó apenas a los 26 minutos, cuando el técnico Arturo Reyes mandó al campo al venezolano con pasado en Ibagué. Desde ese instante el choque se hizo más equilibrado, aunque en la complementaria la pelota la tuvo mucho más el visitante.

Por eso los ‘Musicales’ apelaron a defenderse a ‘capa y espada’, sobre todo en los últimos 20 minutos. Eso llevó a un enorme desgaste, muy evidente en los intentos de contragolpe, ya que pocos acompañaban al que se animaba a subir. La cancha, afectada por la lluvia durante todo el día, tampoco ayudó.

Sin embargo, la ‘Tribu’ pudo dar la pelea y como recompensa dirá presente en ‘La Gran Conquista’, cuyo sorteo será el 22 de marzo, tiempo más que suficiente para que Torres ajuste lo que necesita, ya que aún su equipo no convence. Por lo menos, en esta ocasión hubo ganas, menos equivocaciones, y eso fue suficiente para seguir en la lucha.





Síntesis

Tolima 1 – 0 Junior

Estadio: Manuel Murillo Toro.

Central: Jesús Valenzuela (VEN).

Asistente 1: Jorge Urrego (VEN).

Asistente 2: Tulio Moreno (VEN).

Figura: William Cuesta.

Deportes Tolima: William Cuesta; Léider Riascos, Julián Quiñones, Anderson Angulo, Junior Hernández; Juan David Ríos, Carlos Esparragoza; Estéfano Arango, Eduardo Sosa, Facundo Boné; Brayan Gil.

DT: Hernán Torres.

Cambios: Juan Fernando Caicedo por Gil (68’), Cristian Trujillo por Esparragoza (73’), Juan Manuel Valencia por Sosa (73’) y Diego Herazo por Boné (94’).

Gol: Hernández (7’).

Amarillas: Ríos (31’), Quiñones (37’), Sosa (44’) y Esparragoza (55’).

Expulsados: No tuvo.

Junior: Sebastián Viera; Walmer Pacheco, José Ortiz, Iván Scarpeta, Edwin Herrera; Carlos Sierra, Jhon Vélez; Ómar Albornoz, Juan Fernando Quintero, Luis Sandoval; Carlos Bacca.

DT: Arturo Reyes.

Cambios: Luis González por Vélez (26’), Didier Moreno por Sandoval (26’), Nilson Castrillón por Pacheco (46’), Brayan León por Bacca (62’) y Vladimir Hernández por Albornoz (63’).

Goles: No marcó.

Amarillas: Scarpeta (45+4’) y Albornoz (46’).

Expulsados: No tuvo.

