La delegación Pijao acompañará la ceremonia de apertura de las justas, que se realizará en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira.

El desarrollo de los Juegos Nacionales siempre es motivo de emoción y alegría para miles de deportistas del territorio nacional, quienes a lo largo de cuatro años entrenan y compiten para dar lo mejor en sus disciplinas y dejar en alto el nombre de sus regiones.

Esta ocasión no será la excepción. Tal como estaba previsto, esta noche se dará apertura al acto inaugural de los XXII Juegos Deportivos Nacionales, a partir de las 7 de la noche. Las delegaciones participantes de todo el país harán el desfile de apertura de las justas por la pista del "Olímpico" Hernán Ramírez Villegas.

La delegación del Tolima, con deportistas que permanecen en Pereira, Armenia y Manizales estará encabezada por los abanderados Ingrit Valencia, Robigzon Oyola, y la gerente de Indeportes Tolima, Paola Arbeláez.

Es de destacar, que quienes deseen observar el evento, podrán conectarse a través de Señal Colombia, que tendrá transmisión en vivo, y también podrán visitar las redes sociales de Indeportes Tolima para observar el registro de la delegación vinotinto y oro.

Horarios para el debut del Tolima

Luego de realizarse los congresos técnicos de boxeo, voleibol playa, Hapkido y polo acuático, quedó definido el calendario de los torneos de estos deportes en las sedes de Pereira, Armenia y Manizales. En lo que respecta al Tolima, se tienen competencias hoy sábado 11 de noviembre en todas las disciplinas.



Boxeo

Se desarrollará en el coliseo del Instituto Técnico Superior de Pereira, allí el Tolima iniciará competencias con tres combates, uno en rama femenina y dos en masculina, la programación arrancó a las 12:00 del mediodía.

-54 kilogramos, Laura Andrade (Tol) Vs Paola Rincón (Ant)

-51 kilogramos, Diego González (Tol) Vs Iván Muñoz (Atl)

-80 kilogramos, Arístides García (Tol) Vs Yonni Viafara (Cau)

Delegación Pijao de boxeo.

Voleibol Playa

El torneo se llevará a cabo en la cancha del Parque Metropolitano del Café. El Tolima competirá con dos duplas en rama femenina, Tolima 1: Ana María Beltrán y Alejandra Martínez. Tolima 2: Tatiana Angarita y Luisa Canizales.

-10:00 a.m. Tolima 2 Vs Valle (ya se cumplió)

-2:00 p.m. Tolima Vs Antioquia 2

-3:00 p.m. Tolima 2 Vs Antioquia



Hapkido

A partir de las 8:00 de la mañana, los deportistas de la Liga de Hapkido del Tolima iniciaron la búsqueda de las medallas en el Centro de Convenciones de Armenia.

Luego del desarrollo del congresillo técnico, y de acuerdo con la normatividad establecida para la competencia en materia de pesaje, estos son los deportistas participantes por el departamento en las justas:



Sábado 11 de noviembre

2:30 p.m. Menos de 60 kg. Laura Sofía Calderón Torres vs Nury Tatiana Moncayo de Meta

2:30 p.m. Menos de 65 kg. Karen Natalia Rico Galindo vs Andrea Lizcano Argos de Valle

2:30 p.m. Menos de 65 kg. Luis David Franco Camacho vs Wilmer Escobar Castañeda de Meta



Domingo 12 de noviembre

8:00 a.m. Menos de 80 kg Brayan David Daza Salas vs Michel Hurtado Mejía de Meta

Cabe acotar que el sábado 11 de noviembre se entregarán 10 medallas y el domingo 12 se entregarán ocho medallas.



Polo Acuático

El complejo acuático del Bosque Popular de Manizales es escenario para el Polo Acuático de los Juegos Deportivos Nacionales. El Tolima, que terminó su preparación en España, tiene dos partidos hoy sábado 11 de noviembre.

9:00 a.m. Tolima Vs. Bogotá (ya se jugó)

5:00 p.m. Tolima Vs. Risaralda.