En una rueda de prensa el ciclista antioqueño Rigoberto Urán anunció su retiro del deporte al final de este año. En una de sus tiendas 'Go Rigo Go', ubicada en la calle 122, el pedalista dio sus motivos por los que se retira.

“Veníamos hablando del retiro, solamente tengo agradecimiento; estos días me preguntaron mus sueños, y el mio era pagar la hipoteca, comprarle la casa a mi mamá y gracias a estos años en el ciclismo pude mejorar mi vida, la de mi familia, crear empresa, generar empleo”, indicó.

El pedalista indicó que aunque le faltaron muchos títulos, se va feliz con lo logrado y no se arrepiente de pertenecer a este deporte que le dio felicidad y eso le generó tranquilidad.

Y aunque le preguntaron el motivo de su retiro y la buena actuación obtenida en la reciente edición del Tour Colombia, respondió que no se pueden comparar los niveles.

“No podemos comprar el nivel al de Europa, es muy diferente, acá nos emocionamos, pero tenemos una desventaja muy grande, de pronto no lo ven, los esfuerzos que hago son muchos, entrenar, sacrificios familiares y es frustrante a veces verse con los últimos.

“Uno ve las cosas bonitas, pero he pasado tures aburridos, pensaba hacerlos bien y llega una enfermedad o la condición no me da y llegamos a esta decisión del equipo EF, de Go Rigo Go, la familia. Es la decisión más importante, llevó 20 años montando bicicleta”, aseveró.

Finalmente el pedalista agradeció a la prensa, esto debido a la información, el acompañamiento en las carreras, también agradeció a su actual equipo que le permitió ser quien es.

“Acá estoy compartiendo, lloré ayer y no voy a llorar más”, puntualizó.