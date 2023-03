Reforma Laboral: “Concertar una reforma de 77 artículos en tres días es imposible”, Jaime Alberto Cabal

El próximo 16 de marzo se radicará ante el Congreso de la República otra de las reformas sociales clave del presidente Gustavo Petro: la reforma laboral, a cargo de la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, que ha prometido que el proyecto se radicará esta semana, después de que se adelanten tres jornadas de concertación con diferentes sectores.



En entrevista con Colprensa argumenta que concertar 77 artículos en tres días es imposible, por lo que pide a la ministra, Gloria Ramírez, que la radicación de dicho proyecto de ley sea aplazada si realmente lo que busca el Gobierno es una concertación en la mesa tripartita.

Cabal además afirma que esta reforma va a incrementar los costos laborales, dificulta las nuevas contrataciones y le da mayor poder a los sindicatos, lo que perjudicará a las pequeñas y grandes empresas y, en últimas, al consumidor.

¿Por que para ustedes esta reforma laboral va a generar más desempleo en Colombia?

Porque de alguna manera la reforma está muy orientada a favorecer las condiciones laborales de los que hoy gozan de trabajo. Es decir, favorecer las condiciones de trabajo de los que hoy tienen, es incrementar sus beneficios y sus costos, pero por un lado lo que se hace con la mano derecha, con la mano izquierda se borra porque esos altos costos laborales impiden que haya una nueva contratación debido que para cualquier empresa, y recordemos que en Colombia el 93% son micro pequeñas y medianas, pues se les va a ser mucho más costoso poder generar un empleo por los incrementos que se van a tener.

Uno por reducción de la jornada diurna a las seis de la tarde de nueve a seis, eso tiene un incremento del 35% en los recargo nocturno; dos, por el incremento de los costos y de horas extras, dominicales y festivos que se sube al 100 %, y tres, porque hay otra serie de costos adicionales al pretender reducir la jornada laboral de 48 a 42 horas.

Cuarto, porque hay otra serie de costos adicionales como el incremento de la semana de paternidad e igualmente otros costos asociados a la profundización de del movimiento sindical en Colombia. Entonces eso hace que las empresas van a tener entre un 30 y 40% más de costos laborales que el año pasado y obviamente, pues van a ser muchas las empresas que no van a soportar esa carga o que para soportarla van a tener que disminuir el empleo o van a tener que dejar de contratar nuevas personas, o sea que eso por esa razón, digamos que nosotros consideramos que esta reforma en vez de generar empleo va a costar y a Colombia muchos empleos ya generados.

Para ustedes, ¿la hora nocturna a partir de las 6 y el doble recargo de dominicales es una línea roja? Es decir, ¿no podrían llegar a aceptar la reforma bajo esas condiciones?

Nosotros creemos que hay muchos temas que se pueden dialogar. Dicho sea de paso, nosotros rescatamos el buen ánimo, digamos de apertura a la charla, que ha tenido la Ministra de Trabajo. Pero también el Gobierno tiene una línea roja.

Por ejemplo, hemos logrado persuadir al Gobierno de que ese incremento obligatorio del IPC para todos los salarios independientemente de su nivel, el primero de enero, afecta la estructura de costos de una empresa. Logramos que se modificará solo para menos de dos salarios mínimos. Son cosas que se han podido ir acordando, pero así como para el Gobierno es una línea roja y no tocar o al revés disminuir la jornada de las 9 a las 6 de la tarde, para nosotros por ser el sector más afectado, que es el que trabaja de noche, dominicales y festivos, que es el comercio, los hoteles los restaurantes, los bares, las empresas de vigilancia eso se vuelve también una línea roja, porque creemos que no es bueno para el país. Muchas empresas no lo van a poder soportar o esas costos se lo van a tener que trasladar al consumidor teniendo como consecuencia, pues aún más carestía y más inflación.

El Ministerio dijo que se están ultimando detalles con centrales y gremios ¿ustedes hicieron parte de esas reuniones? ¿Cambió en algo la reforma?

Se hicieron algunos pequeños ajustes, se supone que hay un nuevo texto del proyecto de la Reforma y a partir del lunes se reúne toda la Comisión Tripartita a ver si se logra concertar, pero yo veo que hay mucho más diferencias que puntos de cercanía.

De llegarse aprobar la reforma tal y como está, ¿cuál sería la situación de los empleadores, teniendo en cuenta las complejidades para hacer un despido?

Nosotros hicimos una gran encuesta con 1.300 empresas del comercio del sector de bares, restaurantes, hoteles, del entretenimiento nocturno, de la vigilancia y la seguridad privada y estas empresas ya empiezan a pensar en medidas.

Por ejemplo, las que trabajan en dos o tres turnos reducirse a un solo turno, eso significa desempleo o reemplazar algunos procesos por automatización, significa desempleo o no contratar más personas, lo cual significa también desempleo, es decir por donde lo miren, o reducir la jornadas de trabajo, lo cual significa reducir ventas y reducir utilidades, obviamente pues eso afecta a todo este tipo de establecimientos que como digo están mucho más enfocados al trabajo nocturno y dominicales y festivos que no pueden parar.

Hoy está el despido con justa causa, que obviamente el trabajador recibe su indemnización correspondiente, pero con esta reforma hay unas tablas en los cuales se incrementan los costos de despido, o sea que básicamente despedir por justa causa va a ser muy difícil y despedir con justa causa también va a ser complicado porque podría a través de el Ministerio de Trabajo ordenarse, no solamente una indemnización mayor, sino también el reintegro del trabajador a las actividades.

Otro punto crítico es el pago de horas extras y dominicales, ¿si el pago para ustedes no es al 100 % entonces cuál sería el adecuado?

El recargo hoy es del 75% pero pasar al 100% es un 25 más de incremento de esos costos, lo cual significa muchísimo la estructura de costos laborales, nosotros le pedimos a Fedesarrollo hacer un análisis del incremento de esos costos y nos dio que entre el 12 % y el 17 % se puede incrementar los costos de la nómina solamente por efectos de la reducción de la jornada y los recargos de dominicales, entonces volvemos a decir que con todos los demás costos las empresas y si prospera la reforma laboral estarían abocadas a pagar extra costos entre el 30 % y el 40 % laborales, entonces o la empresa no es viable o la empresa absorbe esos costos en los traslada al consumidor generando mucho más que carestía en Colombia.

A grandes rasgos es una reforma que favorece en gran parte al empleado ¿considera usted que es más una reforma sindical que laboral?

Por supuesto que sí, porque solamente hemos analizado la parte individual, la parte colectiva también tiene una gran cantidad de temas que profundiza el sindicalismo y que obviamente hace más difícil la generación de empleo y más difícil que los informales pasen a la vida laboral formal, que es lo que hemos supuesto nosotros y por consiguiente, pues lo que va a provocar es el efecto contrario más informalidad en la forma de relacionarse, el empleado y el trabajador.

Aplazar la reforma

El próximo lunes el Ministerio dijo que se comienza a debatir el borrador de esta reforma. Ustedes le pidieron más tiempo a la Ministra para concertar este proyecto. ¿Consideran que el tiempo es corto?

Yo diría tratar de concertar, pero veo más diferencias que alejan esa posibilidad de concertación, Fenalco le ha hecho una propuesta al gobierno de aplazar la radicación de esta reforma laboral, si verdaderamente se quiere concentrar porque si para el salario mínimo que es una cifra nos demoramos tres semanas pues imagínense concertar una reforma de 77 artículos a tres días es prácticamente imposible, la Ministra ha sido muy tajante en decir que la reforma será radicada el 16 de marzo y nosotros consideramos que no es el momento apropiado y que si se quiere una verdadera concertación tiene que tener mucho más tiempo de análisis de discusión y de tratar de llegar a puntos de acuerdo.

