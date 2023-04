“Hay unos datos de ocupación que demuestran una caída” Impuestos e inflación no favorecen a hoteleros

El presidente Ejecutivo de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), José Andrés Duarte, llamó la atención por las cifras del turismo en el país en los primeros tres meses del año, donde se ha evidenciado una desaceleración en el sector de alojamiento.



El dirigente gremial, en entrevista con Colprensa, explicó que esta caída que se ha venido observando a lo largo del primer trimestre tiene que ver, en parte, con la eliminación de la medida del IVA para alojamiento y hospedaje, que pasó del 0 % al 19 % en 2023.

Entre otros factores que le han venido pegando fuertemente al turismo se cuentan la inflación, que superó el 13 % anual, la subida de las tasas de interés por cuenta del incremento del Banco de la República y, por supuesto, la suspensión de las aerolíneas Viva Air y Ultra Air.

El directivo también se refirió a los impactos que traería para el sector la reforma laboral y las propuestas que han hecho al Gobierno nacional y el Congreso de la República para tener en cuenta en la discusión del proyecto.

¿Qué balance puede hacer en este momento del comportamiento del turismo en este primer trimestre del año?

Desde Cotelco hemos venido planteando, desde incluso la reforma tributaria del año pasado, las implicaciones que traería para el sector turismo, y en particular al sector de alojamiento y hospedaje, la llegada del IVA a partir del primero de enero del 19 %.

Recordemos que el año pasado estábamos con IVA del 0 % y, como lo habíamos dicho, iba a contraer la capacidad de consumo de los hogares colombianos, eso sumado al IVA de los tiquetes aéreos, que también subió al 19 %, más una inflación que no podemos dejar a un lado, que supera el 13 %, que significa para los hogares replantear para dónde van a orientar sus gastos; más una tasa de intervención del Banco de la República, que hace que las tasas de interés suban y con ello obviamente se encarece la capacidad de consumo para quienes tienen que financiar sus viajes con créditos.

Desde el año pasado alertamos que tendría unas consecuencias importantes en los hogares, que se vería reflejado en una disminución en la capacidad hotelera de cerca del 4 %, eso contando solo el IVA.

Hay unas señales, le hemos manifestado al Gobierno algunas preocupaciones en algunas regiones, esperemos haber qué pasa, tenemos algunos datos preliminares que estamos consolidando y que se pueden sumar al comportamiento de enero y febrero. La Semana Santa nos demuestra un decrecimiento, pues si la comparamos con la del año pasado, que estaba en promedio de 58,8 % y en esta se ubica entre 43 % y 51 %, es decir, una caída significativa en un rango entre 8 y 15 puntos porcentuales, lo que nos genera una inquietud por lo que pueda pasar con un factor adicional como fue la salida de dos aerolíneas que movían un mercado importante hacia algunas regiones.

¿La suspensión de las aerolíneas qué tanto impacto podría llegar a tener sobre estas cifras de los primeros meses del año?

Es una coyuntura particular que se suma a los factores previos que vengo denotando y pegan porque destinos como San Andrés y Providencia, que tenía un nivel importante de ocupación para la Semana Santa del año pasado cercano a 63 %, pues cayó a 18 %, y la explicación inmediata no solamente es el contexto macroeconómico, sino que está pesando el tener un número considerable de aerolíneas volando de manera diaria al archipiélago el año pasado versus un número que oscila entre 8 y 9 en el marco de la Semana Santa. Una caída de ese tamaño, para un destino que depende de una conectividad aérea, hacen que los promedios de ocupación caigan a este nivel.

Y también se evidencia en destinos importantes como Cartagena, que registró -11,3 %, Tolima y Magdalena que, aunque no dependen de conectividad aérea, tienen un gran inconveniente con sus vías, y precisamente Bogotá conectando directamente con destinos turísticos que también mueven una buena cantidad de turistas nacionales. Ahí hay unas señales ya claras y vemos unos destinos que están cayendo por encima de 10 puntos porcentuales en comparación con la Semana Santa del año pasado y que no debemos dejar de lado.

¿Qué le han pedido al Gobierno nacional frente a esta desaceleración de la ocupación hotelera en los primeros meses del año?

Nosotros hemos venido planteando al Gobierno, de una manera respetuosa, políticas que estimulen la capacidad de consumo de los hogares colombianos, esa propuesta es publica y es como logramos un IVA diferencial en el alojamiento de hospedaje en Colombia. Hoy por hoy ese 19 % está generando estragos en la actividad, si nosotros logramos un 5 % creemos que hay una señal para poder tratar de compensar en algo este contexto complejo.

Esto para nosotros es sensible y hemos manifestado que hay que buscar cómo, de la mano del Gobierno Nacional, que ha mostrado siempre el interés y la buena voluntad de acompañar el sector, y el Congreso de la República logren enviar una señal clara desde el Plan Nacional de Desarrollo de la hoja de ruta para poder decir que hay una apuesta clara que va a estimular la demanda y el consumo de los hogares colombianos.

Si no actuamos ahora, lo que va a pasar es que la gente va a preferir un alojamiento informal que no tributa, que no genera impuestos y que no está ayudando a la generación de empleo, como si lo generan los establecimientos formales.

Informalidad

Por lo que entiendo, esto podría generar que ese terreno que se ganó en materia de informalidad en los últimos años vuelva a incrementarse…

Así es, aquí hay dos soluciones: una, el turista no viaja, no pernocta, por lo tanto no se puede generar empleo, capacidad de tributación, entre otros; y dos, si llega a viajar terminan optando por una opción donde no le cobran el IVA del 19 %, eso también lo hemos nosotros informado, el crecimiento de esa oferta informal está ocurriendo y nosotros tenemos que pensar cuál es el modelo de turismo que queremos desarrollar: el modelo que aporta u otro donde se van a los establecimiento informales, eso es importante discutirlo

¿Cuáles son las expectativas reales con este balance que usted hace para este año?

Nosotros vemos un decrecimiento y ese decrecimiento es en términos comparativos con enero y febrero del año pasado, entonces imagine lo que puede ocurrir más adelante si no tratamos de revertir estas señales que nos están enviando. Nosotros sabemos del compromiso del Gobierno con el turismo, está evaluando alternativas y esperamos que esto se dé y podamos revertir esta tendencia.

El Gobierno Nacional, en cabeza del ministro de Comercio, entregó un balance positivo de la Semana Santa en cuanto a movilización de pasajeros y otros factores, pero las cifras contrastan con las que ustedes manejan. ¿Cómo entender esto?

Nosotros tenemos unos datos de ocupación que demuestran una caída, el señor ministro tiene otros datos sobre movilización de pasajeros, terminales de transporte, datos que ha compartido y que creemos que hay que entrar a hacer un análisis no solo de números sino en términos comparativos con las Semanas Santas anteriores. Si hay un incremento de pasajeros, pero no se refleja en la capacidad hotelera, entonces hay que mirar qué está pasando, qué rumbo están tomando esos viajeros. Le hemos dicho que eso hay que decantarlo, puede que se vaya a una oferta informal que no está generando capacidad de tributación.







Reforma laboral, un inconveniente

Hay otro tema importante que se viene por estos días y es la discusión de la reforma laboral. ¿Qué tanto le pega al sector de alojamiento y hospedaje?

Lo primero que yo quiero destacar es que, aunque no hacemos parte de la mesa de concertación laboral, hemos tenido un diálogo con el Ministerio del Trabajo, tratando de compartirle los datos, nuestras cifras, la realidad de una actividad económica que por supuesto, a la luz de una política de reforma laboral, uno busca que se comprenda y entienda a la hora de darle discusión.

Este es un sector que viene generando empleo, que cada vez que crece genera más empleo, que es intensivo en mano de obra, que el 64 % de las personas que contrata son mujeres, que cerca del 25 % de los trabajadores son menores de 28 años, que es un aliado para cerrar estas brechas.

Además, este es un sector que ha demostrado, según las cifras del Dane, que estamos por debajo de la media de informalidad de todas las actividades económicas. Estamos viendo que la informalidad en nuestro sector es del 41 %, incluso ha venido disminuyendo, porque en 2021 estábamos en 45 %, entonces estamos por debajo de la media nacional que está entre el 55 % y 58 %.

¿Cuáles son las mayores preocupaciones que les genera la reforma laboral que presentó el Gobierno Nacional al Congreso de la República?

Esta es una actividad donde se trabaja las 24 horas del día, los siete días de la semana, entonces cualquier discusión sobre bajar de 9:00 de la noche a 6:00 de la tarde, el horario nocturno, pues definitivamente va a tener unas implicaciones directas sobre el sector de alojamiento y hospedaje, puntualmente sobre nosotros que estamos siendo intensivos sobre la mano de obra, que generamos empleo y lograr movimientos positivos de crecimiento en términos de ocupación.

También es importan en esa discusión el tema de los recargos dominicales al 100 %. Cuando hablamos de eso, estamos diciendo que hay una actividad económica que depende de los fines de semana, que es vital entenderlo en esta coyuntura, porque dejar a un lado la realidad de nuestra economía, pues va a afectar esta actividad. Tenemos reflexiones sobre bajar de 48 a 42 horas.

Todo esto impactaría, según cifras a través de los estudios que hemos venido desarrollando, un incremento de 37 % de esos costos asociados al incremento de la nómina que se vería hoy como está la reforma laboral.

¿Qué le han pedido específicamente al Gobierno sobre este tema?

Esa naturaleza de la actividad económica en el turismo la debe entender esta reforma laboral para responder a unas dinámicas que hoy demanda el mercado y los trabajadores. Hay que decir que el Gobierno ha enviado unos mensajes interesantes sobre algunas actividades que demuestran alguna temporalidad, eso nosotros lo vemos muy bien y creemos que definitivamente hay una necesidad que debe quedar plasmada en esta ley.

MÁS NOTICIAS

Tamal, lechona, bizcocho y más: la deliciosa y variada cultura gastronómica del Tolima

La bella música del Tolima que enamora a ritmo de elementos indígenas, africanos y españoles